Muchos se entusiasmaron luego de que Juana Viale anunciara que Franco Colapinto sería uno de los invitados de su programa, que se emite todos los domingos al mediodía por El Trece.

"Les quiero avisar con tanto placer, tanto orgullo y laburo de producción que para nuestro próximo programa tenemos al invitado que quieren tener todos: el señor Franco Colapinto. Me huele a que el estudio va a estar lleno", dijo ella entusiasmada.

Poco después, el piloto de Fórmula 1 grabó un video en sus redes sociales en el que contó que, por cuestiones personales, no podría asistir a Almorzando con Juana.

“Hola a todos, ¿cómo están? Habla Franco. Quería contarles que, lamentablemente, no voy a poder estar en la mesa de Juanita este domingo. Tenía muchas ganas de ir y quería agradecerles por la invitación, por el tiempo, por el espacio, pero por temas personales y por cosas de trabajo no voy a poder estar. Ojalá que en el futuro nos podamos encontrar, pueda ir y charlar un poco con todos ustedes, me encantaría”, explicó.

Por su parte, la mañana de este viernes, en Desayuno Americano (América) contaron que el verdadero motivo por el que Colapinto se habría bajado del ciclo fue que tenía miedo a las preguntas que podrían hacerle.

"Después de ver la entrevista de Roberto García Moritán con Mirtha Legrand, que fue terrible, Colapinto se asustó. Piensen que él tiene otro perfil y se va a asustar. Le van a preguntar sobre la China Suárez. Para mí, él no se quiso exponer", aseguraron.