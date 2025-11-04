Una carpa inflable gigante se salió de control en la ciudad rusa de Novosibirsk y fue arrastrada por fuertes ráfagas de viento hasta quedar atravesada sobre una carretera. El hecho fue grabado por un automovilista, cuyo vehículo quedó detenido frente a la enorme estructura blanca que cubría por completo el paso.

En el video, difundido a través de redes sociales, se observa cómo el conductor intenta calcular cómo seguir avanzando mientras la carpa se mueve descontroladamente sobre la calzada. La escena generó sorpresa entre los usuarios, que compararon el momento con una escena de película.

Escena surrealista con una gigante carpa inflable en una carretera rusa



En redes sociales se ha divulgado un video con el momento en que una enorme capa inflable ha sido arrastrada por el viento hacia la carretera en la ciudad rusa de Novosibirsk. pic.twitter.com/aVtD0DzoRv — RT en Español (@ActualidadRT) November 3, 2025

Afortunadamente, el incidente no provocó heridos ni daños materiales.