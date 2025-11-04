Video
El viento desató el caos en Rusia: una carpa inflable gigante voló por el aire y bloqueó una ruta
Afortunadamente, el incidente no provocó heridos ni daños materiales.
Una carpa inflable gigante se salió de control en la ciudad rusa de Novosibirsk y fue arrastrada por fuertes ráfagas de viento hasta quedar atravesada sobre una carretera. El hecho fue grabado por un automovilista, cuyo vehículo quedó detenido frente a la enorme estructura blanca que cubría por completo el paso.
En el video, difundido a través de redes sociales, se observa cómo el conductor intenta calcular cómo seguir avanzando mientras la carpa se mueve descontroladamente sobre la calzada. La escena generó sorpresa entre los usuarios, que compararon el momento con una escena de película.
