Un brutal choque entre dos helicópteros en la ciudad de Río de Janeiro ocurrido en la mañana de este domingo dejó como saldo seis muertos: entre las víctimas fatales se encontraba el youtuber argentino Gaspi.

Entre las identidades de los fallecidos se encontraba el influencer argentino Gaspar Prim y también un productor de videoclips identificado como Lucas Vignale. Además, aparece el cantante norteamericano llamado Oliver Tree.

El youtuber contaba con más de 2,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y era conocido por sus polémicos videos. Además, el último año decidió participar de la “Velada del Año”, el evento de boxeo que organiza el streamer Ibai Llanos en España y acumula cientos de visualizaciones.

El incidente se registró a las 8:59 hora local (11:59 GMT) en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad carioca. Según los reportes oficiales del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, los equipos de emergencia que se trasladaron de inmediato al lugar localizaron inicialmente cinco cuerpos calcinados dentro de la primera aeronave. Minutos más tarde, tras expandir el perímetro de búsqueda, los rescatistas hallaron a la sexta víctima fatal en el segundo helicóptero, el cual se precipitó a unos cien metros de distancia del primer punto de impacto.

🇧🇷 | Al menos seis personas murieron en Río de Janeiro tras la colisión en el aire de dos helicópteros. Una de las aeronaves se estrelló e incendió en los terrenos de una iglesia abandonada, y las autoridades confirmaron que no hubo supervivientes. pic.twitter.com/btZajUB9a8 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 14, 2026

En tanto, tras el impacto, una de las aeronaves cayó en picada dentro del estacionamiento privado de un complejo comercial. El impacto provocó un incendio de grandes proporciones que alcanzó una estación de carga, desatando reacciones en cadena que destruyeron por completo unos veinte automóviles eléctricos que se encontraban estacionados en el lugar

Por su parte, el cantante Oliver Tree tenía 32 años y era oriundo de California. Tenía casi siete millones de suscriptores en YouTube y fue el que lanzó "Life Goes On" que superó los 400 millones de visualizaciones en la misma plataforma.