La esposa del empresario Eduardo Costantini aseguró que vive experiencias paranormales desde los cinco años. Durante una entrevista televisiva, relató que se comunica con seres de otros planetas, figuras religiosas y familiares fallecidos. También reveló que recibió amenazas de muerte.

Elina Costantini sorprendió con una serie de declaraciones sobre sus experiencias espirituales y paranormales durante su participación en el programa PH: Podemos Hablar, de Telefe. La empresaria y esposa de Eduardo Costantini aseguró que desde pequeña recibe mensajes de extraterrestres, Jesús, la Virgen, santos y hasta del Diablo.

Según relató, estas experiencias comenzaron cuando tenía apenas cinco años y forman parte de su vida cotidiana, aunque reconoció que durante un período dejó de percibirlas.

“Me bajan informaciones: así como con Dios, Jesús, la Virgen y los santos, también los extraterrestres”, expresó durante la entrevista.

La empresaria explicó que, cuando era niña, recibía mensajes que vinculaba con sus antepasados y la historia de las mujeres de su familia.

“Mis ancestros me decían: ‘Vos tenés que tratar de derribar esta historia que tenemos desde hace tantos años, que fuimos las mujeres dejadas. Elina, tenés que hacer una familia, no divorciarte’”, recordó.

Según contó, esas experiencias ocurrían de manera espontánea mientras estudiaba o jugaba. Con el tiempo, comenzó a anotar los mensajes y compartirlos con su abuela materna, quien le relataba episodios de la historia familiar.

Las experiencias con Jesús, la Virgen y seres de otros planetas

Durante la conversación, Costantini aseguró que puede conectarse con personas fallecidas, aunque señaló que sus experiencias más frecuentes están relacionadas con figuras religiosas.

“Mucho con la Virgen. Jesús se me ha aparecido mucho en sombras. También el Diablo me da mensajes. Todos dicen que es sorprendente, pero es algo natural”, afirmó.

La empresaria también manifestó su convencimiento de que existen otras formas de vida en el universo.

“No estamos solos en el mundo; hay muchos planetas”, sostuvo.

“Desde mis 5 años me bajan informaciones. De Jesús, Dios, los Santos y los extraterrestres” Totalmente pirada estaba Elina Constantini. Ahora se entienden muchas cosas https://t.co/du3mkDwEDB — 𝕮𝖍𝖗𝖎𝖘𝖙𝖎𝖆𝖓 𝕾𝖆𝖓𝖟 (@christiansanzok) October 25, 2026

Uno de los relatos que más llamó la atención fue el de un supuesto encuentro con un ser extraterrestre que, según dijo, provenía de un planeta llamado Upmal.

“El que se me presentó a mí no tenía muchos años: tenía 1280 años, me dijo que era una persona joven que venía de un planeta que se llama Upmal... Y existe”, aseguró.

Costantini señaló que aquella experiencia ocurrió en 2018 y que el mensaje recibido estaba relacionado con la necesidad de ayudar a otras mujeres.

El relato corresponde a su experiencia personal. No existe evidencia astronómica verificable de un planeta identificado con ese nombre.

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El período en el que dejó de recibir mensajes

La esposa de Eduardo Costantini también contó que hubo una etapa durante la cual dejó de experimentar estas situaciones.

Según explicó, ocurrió hacia finales de 2020, cuando se encontraba en Uruguay realizando diferentes gestiones personales.

“Lo perdí a finales de 2020 por muchos temas, cuando fuimos a Uruguay”, señaló.

Sin embargo, afirmó que hace aproximadamente un año y medio volvió a experimentar esas conexiones.

“Lo volví a recuperar, gracias a Dios”, expresó.

Para la empresaria, estas vivencias no representan algo excepcional, sino una parte de su vida que asegura haber experimentado desde la infancia.