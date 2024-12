Elton John le comunicó a su público que perdió la vista. El cantante británico de 77 años hizo el anuncio durante una visita que hizo al teatro en Londres.

"Como algunos de ustedes saben, he tenido problemas y ahora he perdido la vista. No he podido ver la representación, pero la he disfrutado", dijo el músico al salir del teatro.

El artista tuvo una infección ocular que lo dejó sin visión del ojo derecho y, según manifestó, el izquierdo "no era el mejor". Por tal motivo, ya no puede leer ni ver nada.

La revelación la hizo en la presentación del musical de "Devil Wears Prada" ("El diablo viste a la moda"), basado en la exitosa novela y película. Elton John escribió la música de la obra y contó al Daily Mail: “Me cuesta verlo, pero me encanta oírlo, y esta noche ha sonado muy bien”.

Elton John, nacido como Reginald Kenneth Dwight el 25 de marzo de 1947 en Pinner, Inglaterra, es uno de los artistas más influyentes y exitosos en la historia de la música popular. Desde una edad temprana, mostró una habilidad excepcional para la música, aprendiendo a tocar el piano a los 3 años. A los 11 años, ya era un prodigio y obtuvo una beca en la Royal Academy of Music, donde perfeccionó su talento.

A principios de la década de 1960, Reginald formó varias bandas locales antes de unirse a la banda "Bluesology", donde adoptó su nombre artístico, Elton John, en honor al saxofonista Elton Dean y al cantante Long John Baldry. A fines de los 60, conoció al letrista Bernie Taupin, con quien formó una de las duplas más exitosas de la música. Juntos lanzaron su primer álbum en 1969, *Empty Sky*, aunque el éxito mundial llegó con su segundo disco, *Elton John* (1970), que incluyó canciones icónicas como "Your Song".

Durante los años 70, Elton John alcanzó la fama internacional, con una serie de álbumes exitosos como *Tumbleweed Connection* (1970), *Madman Across the Water* (1971), y *Goodbye Yellow Brick Road* (1973), que consolidaron su lugar en el mundo de la música. Durante esta época, su estilo único y excéntrico, tanto en la música como en su imagen personal, lo hicieron una figura de culto. Sus atuendos llamativos, gafas extravagantes y presencia en el escenario eran tan populares como sus composiciones.

La década de 1970 también fue testigo de la lucha personal de Elton, que incluía problemas con las drogas y el alcohol, así como conflictos con su identidad y orientación sexual. A pesar de sus dificultades personales, siguió cosechando éxitos con álbumes como *Rock of the Westies* (1975) y *Blue Moves* (1976).

A fines de los 70 y principios de los 80, Elton sufrió un declive en su popularidad, pero logró un regreso espectacular con *The One* (1992) y *Made in England* (1995). Durante los años 80, Elton también comenzó a involucrarse en causas benéficas, especialmente en la lucha contra el SIDA, tras la muerte de su amigo cercano, el diseñador de moda Gianni Versace, a causa de esta enfermedad.

En 1993, Elton John se casó con Renate Blauel, aunque la relación terminó en divorcio en 1988. En 2005, se casó con su compañero David Furnish, con quien adoptó a dos hijos, Zachary y Elijah, en 2010 y 2013, respectivamente.

A lo largo de su carrera, Elton John ha sido galardonado con múltiples premios, incluidos Grammys, Globos de Oro y un Oscar por la canción "I'm Gonna Love Me Again" de la película *Rocketman* (2019), que relata su vida. Además, ha sido reconocido por su contribución a la música, la cultura y la filantropía, y en 1998 fue nombrado Sir por la Reina Isabel II en reconocimiento a su trabajo.

Hoy en día, Elton John sigue siendo una de las figuras más queridas y respetadas en la industria musical, con una carrera que abarca más de cinco décadas y una influencia que trasciende generaciones.