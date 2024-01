La producción estará a cargo de Layered Reality, una compañía británica especializada en experiencias inmersivas con antecedentes en proyectos como "Jeff Wayne's The War of The Worlds: The Immersive Experience" y "The Gunpowder Plot".

Según un comunicado de la empresa, citado por la revista especializada Variety, anticiparon que "Elvis Evolution" será un espectáculo diseñado para "celebrar al ícono más grande de los escenarios y la pantalla a nivel mundial".

Este evento incluirá un concierto que tiene como objetivo "recrear la experiencia de presenciar a Elvis en vivo para una nueva generación de fanáticos, difuminando las fronteras entre la realidad y la fantasía".

Para llevar a cabo este proyecto, Layered Reality ha alcanzado un acuerdo con el propietario de Authentic Brands Group, la entidad que posee Elvis Presley Enterprises.

Puede interesarte

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta ni el lugar específico del estreno del espectáculo, se espera que después de su lanzamiento, "Elvis Evolution" se presente también en Las Vegas, Berlín y Tokio.

La propuesta escénica incluirá la representación de un "Elvis digital de tamaño real", que compartirá sus icónicas canciones y movimientos mediante el uso de inteligencia artificial y tecnología innovadora.

Con aproximadamente 500 millones de discos vendidos en todo el mundo, Elvis Presley es uno de los artistas más exitosos de la historia, habiendo fallecido en 1977 a la edad de 42 años. Este programa llega tras el estreno en 2022 de "Elvis" de Baz Luhrmann, una película nominada al Oscar y ganadora de un BAFTA y un Globo de Oro, así como de "Priscilla" de Sofía Coppola, que obtuvo el reconocimiento en el Festival de Cine de Venecia en 2023.