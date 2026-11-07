Emanuel Noir, cantante y líder de Ke Personajes, fue detenido este sábado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, después de protagonizar un presunto enfrentamiento con un efectivo policial en un casino de la ciudad. El músico fue trasladado a la Comisaría Primera y quedó involucrado en una causa caratulada inicialmente como resistencia a la autoridad y lesiones.

El episodio ocurrió durante la mañana, cuando el artista se habría presentado en el establecimiento con intenciones de ingresar, pese a que el lugar se encontraba cerrado al público.

Según las primeras informaciones difundidas por medios locales, un policía que cumplía tareas de seguridad le explicó que el acceso no estaba habilitado. En ese momento se habría producido una discusión que terminó con la intervención de otros efectivos.

El incidente con un policía que terminó en la detención

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la situación se habría agravado cuando Noir intentó ingresar al establecimiento y el efectivo le impidió el paso.

Durante el altercado, el cantante habría golpeado al policía, quien sufrió lesiones en el rostro, según las versiones iniciales.

Una de las hipótesis difundidas por el medio local La Pirámide señala que el impacto habría sido provocado por los anillos que llevaba puestos el músico.

Sin embargo, esa circunstancia todavía no fue confirmada oficialmente y forma parte de la investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Después del enfrentamiento, Noir fue trasladado a la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde quedó alojado a disposición de las autoridades.

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Qué se sabe de la situación judicial de Emanuel Noir

La causa fue caratulada preliminarmente como resistencia a la autoridad y lesiones, aunque la calificación podría modificarse a medida que avance la investigación.

Por el momento, no se difundió un parte policial oficial que detalle las circunstancias completas del procedimiento ni las lesiones que habría sufrido el efectivo.

Tampoco se informó qué medidas judiciales se adoptarán respecto de la situación del cantante.

La continuidad de su detención dependerá de las decisiones que tome la Justicia en las próximas horas.

El cantante había participado de un homenaje en su ciudad natal

La detención se produjo pocos días después de que Emanuel Noir participara de una importante celebración en Concepción del Uruguay, su ciudad natal.

El domingo 1° de noviembre, el líder de Ke Personajes interpretó el Himno de Concepción del Uruguay junto al Coro Estable Municipal durante un desfile cívico-militar realizado en Plaza Ramírez.

La actividad formó parte de los homenajes al general Justo José de Urquiza y de las conmemoraciones por los 200 años de la elevación de la localidad al rango de ciudad.

La participación del artista había sido uno de los momentos destacados de la celebración, que reunió a autoridades, instituciones y vecinos.

Ahora, el músico vuelve a quedar en el centro de la atención pública por el episodio ocurrido en el casino, mientras se aguardan precisiones oficiales sobre su situación judicial.