Un violento atentado estremeció este martes al noroeste de Pakistán y dejó un saldo fatal de cuatro muertos, entre ellos un alto funcionario regional y dos policías. El ataque ocurrió en la zona de Mamandkhel, sobre la carretera Bannu-Miranshah, una región donde la tensión por la actividad militante se mantiene en aumento.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por la agencia Anadolu, el vehículo oficial del Comisionado Adjunto de Waziristán del Norte, Shah Wali Khan, fue emboscado por un grupo armado que abrió fuego sin mediar aviso. El funcionario murió en el lugar junto con los dos agentes que lo escoltaban y un civil que se encontraba en el vehículo.

Tras perpetrar el ataque, los agresores incendiaron la camioneta oficial y se dieron a la fuga. La policía local respondió acordonando el área y desplegando un amplio operativo de búsqueda en caminos rurales y zonas montañosas, donde los grupos insurgentes suelen replegarse.

El atentado se produce en un contexto de creciente violencia: según el Instituto de Pakistán para Estudios de Conflictos y Seguridad, las muertes de civiles en ataques terroristas aumentaron un 80% en el último año, mientras que las bajas en fuerzas de seguridad disminuyeron un 65%. En su informe más reciente, el organismo reportó que solo en noviembre murieron 292 personas y otras 164 resultaron heridas en hechos vinculados a violencia antiestatal y enfrentamientos con fuerzas oficiales.

Las autoridades paquistaníes mantienen operativos en distintas regiones fronterizas, aunque por el momento ningún grupo reivindicó el ataque.