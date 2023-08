Tras dos meses y seis días detenido en la Comisaría 3ª de Resistencia, Emerenciano Sena será trasladado este miércoles al Complejo Penitenciario Villa Barberán, donde desde el 27 de junio pasado está alojado su hijo, el principal acusado del femicidio de Cecilia Strzyzowski. Por solicitud explícita del Equipo Fiscal Especial, según confiaron fuentes de la investigación a Infobae, el dirigente social será ubicado en un sector diferente al de César Sena para impedir el contacto entre ambos.

Los motivos del traslado tuvieron que ver con “una cuestión de logística”. “En las últimas horas, se informó acerca de la disponibilidad de un lugar en dicha unidad carcelaria y, como el Juzgado de Garantías N°2 ya confirmó la prisión preventiva, lo ideal es que estuviera alojado allí y no en una comisaría”, detallaron las mismas fuentes.

La noche previa al traslado, Emerenciano Sena inició una huelga de hambre, un recurso utilizado en exceso por los integrantes clan acusados del femicidio de Cecilia. Es que, desde que están detenidos, tanto César Sena como Marcela Acuña han recurrido a la dieta líquida como forma de protesta.

Ahora, a diferencia de su mujer, que solía comunicarlo a través de cartas; la novedad de la huelga de hambre se dio a conocer a través de un audio que el líder piquetero hizo llegar desde su celda a su círculo íntimo. Más tarde, el abogado Ricardo Osuna, ratificó a este medio los dichos de su defendido.

La nota de voz, que encabeza esta nota, dura poco más de un minuto y 20 segundos. Luego de presentarse con nombre y apellido, el dirigente social denuncia maltratos, asegura que está “incomunicado” y explica que va a comenzar una huelga de hambre, ya que desconoce los motivos por los que está detenido.

“No existe en la causa ni una sola prueba en mi contra. Estoy preso solo porque me llamo Emerenciano Sena e hice 500 casas gratis para los pobres. Creo que ese es mi delito más grande que cometí (sic). Así que, a toda la Patria argentina le digo: ‘En el Chaco puede llegar a morir un inocente que se llama Emerenciano Sena por hacer huelga de hambre pidiendo su libertad. Hasta la victoria siempre’”.

Según pudo saber Infobae, Sena padre no está incomunicado y goza de visitas, aunque no todas las que quisiera. Hace semanas que su defensa hace pedidos para que los fiscales lo autoricen a ver a su esposa, Marcela Acuña, “a los fines de afianzar lazos familiares y poder recibir contención, en estos difíciles momentos que vienen pasando ambos”. Hasta el momento, al igual que con su hijo, las visitas entre ellos no fueron autorizadas.

Este martes se retomaron las audiencias de apelación a partir de las cuales se definirán los pedidos de libertad de César Sena, principal imputado en el crimen de Cecilia; Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo, Griselda Reinoso y Fabiana González, acusados por encubrir el asesinato.

Según pudo saber Infobae se trató de una “audiencia muy breve” en la cual los imputados no estuvieron presentes. Al igual que sucedió la semana pasada, se pasó a cuarto intermedio luego de que los abogados defensores de Obregón y González solicitaron el apartamiento de la querella particular, es decir, de los abogados de Gloria Romero, y la de Derechos Humanos, a cargo de Bahir Barud.

Luego, las defensas de Reinoso y Melgarejo adhirieron al planteo de sus colegas.

Mónica Sánchez, abogada de Melgarejo, justificó ante la consulta de Diario Chaco que la querella se constituyó contra Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena, y no contra los que estaban como encubridores. “El delito de encubrimiento es un delito contra la administración pública. Como ellos no son la administración pública, no corresponde su acusación contra nuestros defendidos. Ellos no están legitimados para velar por los delitos contra la administración pública”, sostuvo la letrada.

La última palabra la tiene la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Héctor Geijo, Daniela Meiriño y Ernesto Azcona.

Para este miércoles se espera que los magistrados resuelvan el planteo y, tras ello, puedan continuar con las audiencias de apelación a la prisión preventiva de los cinco imputados.