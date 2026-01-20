Esther Goris y Emilia Attias regresaron como nuevas participantes de la cuarta temporada de MasterChef Celebrity Argentina tras ganar la última noche del repechaje que se realizó este lunes. Ambas actrices consiguieron un lugar en la competencia oficial durante una gala emotiva, consolidándose nuevamente entre los concursantes favoritos.

La gala reunió a figuras eliminadas que tuvieron una última oportunidad de reingresar. Bajo la consigna de preparar un plato de pescado, los participantes exhibieron sus habilidades culinarias ante los miembros del jurado Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Los jurados evaluaron cada preparación y al final dieron su veredicto que le dio el pasaporte para el certamen de forma oficial a las concursantes.

De Santis anunció en primera instancia que Walas y Ariel Puchetta no lograban retornar por decisión unánime, generando una sentida despedida entre sus compañeros. Luego, Betular destacó la calidad de los platos presentados por Esther Goris y Julia Calvo, calificándolos como “dos platazos espectaculares”, antes de revelar el veredicto final.

La felicidad de la actriz, que ganó gran popularidad por su interpretación de Eva Perón en la película de 1996 dirigida por Juan Carlos Desanzo, fue total. Tras el anuncio del jurado, celebró junto a Julia Calvo y ambas cayeron al piso en medio de los saltos de alegría. Sus compañeros y la producción acudieron inmediatamente para ayudarlas. Al integrarse de nuevo al grupo, la actriz manifestó su agradecimiento por la oportunidad y transmitió su entusiasmo brevemente.

Unos minutos después llegó la definición entre Emilia Attias y Sofi Martínez, que fue el momento de mayor tensión de la noche. Martitegui comunicó el resultado y el nombre de la última seleccionada: “Quien se lleva el delantal blanco y vuelve a las cocinas de MasterChef Celebrity es… ¡Emilia!”. Las dos participantes se abrazaron y se dedicaron elogios por el esfuerzo demostrado.

Al final de la gala, Wanda Nara destacó el nivel competitivo de la instancia y la dedicación de quienes lucharon en el repechaje, reconociendo tanto a las ganadoras como a los concursantes que no lograron reingresar. Las actrices se suman al certamen junto a Rusherking, el otro famoso que consiguió un pasaporte para la competencia principal.

La clasificación del cantante se definió en la gala emitida antes, cuando un giro inesperado en las reglas modificó el rumbo habitual del certamen de Telefe.

Desde el inicio de la jornada, la conductora comunicó un cambio clave: “Esta noche, quien tenga el mejor plato, entra automáticamente a la competencia”. La consigna, anunciada en vivo, elevó la presión entre los aspirantes, que debieron preparar un postre con fruta a elección.

Entre las propuestas, Emilia Attias sorprendió al incorporar “wasabi dulce” en su receta. Otros participantes apostaron por ingredientes como durazno, pelón y frutilla, elaborando desde budines hasta tartas. El jurado evaluó cada plato con detalle. Walas y Emilia recibieron las críticas más contundentes y quedaron excluidos, sin opción a continuar.

A pesar del buen desempeño, Ariel Puchetta, Sofía Martínez y Esther Goris no alcanzaron en aquel momento el estándar exigido para obtener el delantal blanco, tal como puntualizó el jurado: “No alcanzaron el nivel requerido para obtener el delantal blanco”.

La tensión llegó a su punto máximo cuando solo Julia Calvo y Rusherking permanecieron en carrera. Betular anticipó el desenlace: “Uno de ustedes dos se va a llevar el delantal blanco, ingresa a la competencia”.

Tras la deliberación, el jurado eligió el postre del cantante. El abrazo entre Rusherking y Julia Calvo selló la jornada del domingo, mientras el ganador subía al balcón con el delantal blanco y celebraba el ingreso.

Ya en la nueva etapa, Rusherking reveló sus expectativas: “Voy a tratar de mostrar una versión mía que la gente no conoce, mi versión más humana, y una versión de cocinero que me gusta y me motiva”, expresó ante las cámaras de MasterChef Celebrity.

El cantante improvisó un verso para festejar: “Es así como es. Esta noche subí al balcón y demostré cómo ser un chef. Pero sin experiencia porque tuve paciencia. Un plato, un buen postre y mucha inteligencia”.