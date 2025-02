La exparticipante del reality Love in Blind, Emily Ceco, se presentó nuevamente ante la Justicia para ampliar su denuncia contra su exmarido, Santiago Martínez, por violencia de género. El abogado Roberto Castillo explicó “acá hay una historia de violencia, ella tuvo que repasar un montón de situaciones que vivió hasta lo que nosotros consideramos que es una tentativa de homicidio, que fue el último hecho”.

Tras la salida de la fiscalía junto al letrado, la joven aseguró que la declaración fue “realmente muy larga" y que le hizo "muy mal emocionalmente”. “Me costó mucho declarar por todo lo que estaba viviendo”, explicó y reconoció con Intrusos: “Pude hablar hoy porque tomé valor. Antes tenía mucho miedo y mucha vergüenza. Tuve mucho miedo de Santiago y creí que me iba a matar”.

Ahora el fiscal deberá analizar las declaraciones de la exparticipante del reality de Netflix y las pruebas que se presentó. En ese caso, Castillo señaló que Martínez podría ser imputado por “tentativa de homicidio, probación ilegítima de la libertad y lesiones reiteradas en otras ocasiones”.

En paralelo, el letrado publicó en sus redes publicó un fragmento de la declaración de su defendida. “Martínez me sujetó del cuello con fuerza, presionando con su brazo hasta cortarme la respiración. En ese momento, comencé a perder la conciencia, mi visión se nubló y sentí que me ahogaba. Mi vida dependía exclusivamente de la voluntad de mi agresor, quien en ese instante tenía absoluto dominio sobre si yo viviría o moriría”, relató Emily.

“Esta acción no fue un simple acto de violencia: fue un intento real de matarme, que solo se frustró por circunstancias ajenas a su voluntad, en este caso, mi reacción instintiva de morder su mano para poder liberarme. A ello debe sumarse que, tras el intento de asfixia, el denunciado no detuvo su ataque, sino que, enfurecido por mi resistencia, me volvió a lanzar contra la cama y comenzó a golpearme brutalmente en el rostro y en el cuerpo con el puño cerrado. Cada golpe incrementaba el riesgo de un desenlace fatal”, sumó la joven.

Por último, su abogado remarcó que “la asfixia mecánica constituye una de las formas más evidentes de homicidio intencional. No solo tiene la voluntad de agredir, sino de matar, hubo dolo homicida directo”.

La llamativa explicación de Santiago Martínez tras las graves denuncias de Emily Ceco

Luego de ser desvinculado de Qué distintos somos, programa de stream al que pertenecía Santiago Martínez, el exparticipante de Love in Blind dio una llamativa explicación sobre la acusación de violencia por parte de su esposa.

“Después en las horas en las que sucedió este hecho, él se comunicó con sus compañeros y simuló que todo estaba bien y tranquilo”, explicó el periodista de espectáculos Federico Bongiorno y agregó: “Cuando le hablaron para decirle que estaba desvinculado del proyecto, él contestó que ‘no era una denuncia penal’ -que sí lo es- y que se trataba ‘sólo de una pelea familiar’, que él ‘ya iba a resolver’”.

Y añadió: “A la violencia que ejerció Santiago sobre Emily, él la llama ‘una pelea familiar’, que no lo es porque no viene de ambos lados y que la otra persona no puede defenderse”.