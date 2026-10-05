Airbag protagonizó uno de los momentos más emotivos de su recital en Rosario al dedicarle “Por Mil Noches” a Lionel Messi, a pocos días de la despedida oficial del capitán argentino con la Selección.

El trío integrado por los hermanos Sardelli se presentó el sábado 3 de octubre en el estadio Gabino Sosa, donde brindó un show con localidades agotadas en el marco de la gira “El Club de la Pelea Tour 2026”.

Antes de interpretar uno de los grandes clásicos de la banda, desde el escenario hicieron referencia al astro rosarino y al partido que marcará su despedida como capitán de la Selección Argentina.

“Nuestro gran capitán va a usar la camiseta por última vez”, expresaron antes de dedicarle “Por Mil Noches”, uno de los temas más reconocidos de Airbag. El homenaje generó una fuerte reacción entre las miles de personas que asistieron al recital.

💥 AIRBAG LE DEDICÓ “POR MIL NOCHES” A LIONEL MESSI ❗️Airbag homenajeó al jugador de la selección argentina Lionel Messi con su canción “Por Mil Noches” antes de su último partido. 🎥 R3 https://t.co/YRc1GRIX5s — Data Diario (@DataDiario) October 4, 2026

La presentación en Rosario se extendió durante más de tres horas y repasó canciones de distintas etapas de la banda, entre ellas “Huracán”, “Anarquía en Buenos Aires”, “Cae el Sol” y “Ganas de Verte”.

El gesto hacia Messi tuvo además un significado especial por tratarse de Rosario, la ciudad natal del futbolista. La Selección Argentina jugará este martes 6 de octubre ante Benín en el encuentro anunciado oficialmente como la despedida de Messi como capitán del seleccionado nacional.