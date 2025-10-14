La vida familiar de Marley atraviesa uno de sus momentos más dulces y conmovedores. El conductor de Por el Mundo (Telefe) no deja pasar ninguno de los logros de Milenka ,su hija menor que acaba de cumplir 9 meses y transforma cada avance en una celebración pública. En ese marco, volvió a compartir un nuevo avance de la pequeña.

En su regreso a casa tras jornadas intensas de grabación, Marley compartió uno de los momentos más esperados por cualquier papá: el intento de Milenka de repetir palabras. El emotivo video muestra al conductor con la beba en brazos, saludando con su icónico “Hola, hola” frente a la cámara. La pequeña, entre risas y balbuceos, intentaba copiar los gestos y el sonido de su papá, regalando un instante familiar espontáneo y entrañable. “Hola, hola, hola”, insistía Marley, y la sonrisa de Milenka reflejaba la alegría compartida y el diálogo silencioso que solo un padre y un hijo pueden construir antes de que las palabras se vuelvan plenas.

El clip fue subido a Instagram con una descripción breve pero significativa: “¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Nuestra lección de hoy con Milenka”, dejó escrito Marley, poniendo en palabras el aprendizaje diario que acompaña a todo padre primerizo y el encanto de descubrir juntos el mundo a través de los ojos de los más chicos. La publicación recolectó cientos de mensajes repletos de cariño. “En cualquier momento van a estar de charla”; “No puedo con tanta ternura”; “Me muero, ya se le ven los dientitos”; “Gracias por compartir esos momentos hermosos”; “¡Crece tan rápido! En unos meses ya tiene un añito”; “Intenta decir ‘hola’ a su papá”, resumieron los usuarios, reflejando el clima de comunidad y acompañamiento que rodea la maternidad y paternidad pública del conductor.

Puede interesarte

Sin embargo, no es la primera vez que Marley comparte con sus seguidores el crecimiento y los logros de Milenka. En septiembre, cuando se encontraba físicamente lejos de su hija, el conductor registró una de sus mayores conquistas: la primera vez que la pequeña dijo “papá”. Alejado de casa por compromisos laborales, Marley vivió a la distancia ese instante y decidió compartirlo en las redes. Se la ve a la pequeña jugando relajada sobre un sillón, sonriendo y balbuceando sonidos que, casi de repente, se convierten en la palabra “papá”. La pequeña lo repite una y otra vez, como si quisiera que la emoción atravesara la pantalla y llegara al conductor, que seguía atento el avance desde otro punto del planeta. “Y llegó el papá, papá, papá. Me está llamando y yo estoy listo para volver con ella y con Mirko”, escribió junto al video, dejando al descubierto su vulnerabilidad y amor ante la distancia y el impacto de la paternidad.

Desde a distancia, Marley pudo apreciar a su hija menor diciendo su primera palabra (Instagram)

La ternura no quedó solo en la palabra. En ese video, la interacción sumó más voces: detrás de cámara, alguien estimulaba a Milenka con preguntas como “Papá… ¿Dónde está papá?”. La beba respondía a su manera, alternando risas, movimientos de brazo y nuevas sílabas. Esos segundos sintetizan la belleza de la vida familiar: el descubrimiento de lo cotidiano, los lazos que trascienden la distancia y la magia irrepetible de los pequeños grandes gestos.

Puede interesarte

A lo largo de estos meses, Marley demostró que la felicidad de los logros sencillos es inigualable. Desde los primeros balbuceos hasta el intento de dar sus primeros pasos, cada conquista de Milenka es un motivo de gratitude y celebración, aire fresco en medio de una agenda siempre agitada. Con cada video, el conductor deja claro que, más allá de la fama, lo que siempre perdura es el amor y el asombro de ver crecer a los hijos. Y así, cada “hola” y cada “papá” de Milenka logran lo más difícil: transformar las redes sociales en un espacio de ternura genuina, donde todos, aunque sea por un segundo, pueden sentirse parte de una familia y volver a celebrar la simpleza de la vida.