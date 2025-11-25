El capitán argentino Lionel Messi compartió en sus redes sociales una imagen para recordar a Diego Armando Maradona a cinco años de su fallecimiento.

En una revisión de Agencia Noticias Argentinas, el actual jugador del Inter Miami publicó en sus historias de Instagram una foto del años 2010, durante el Mundial de Sudáfrica, en donde abrazó al por entonces entrenador de la Selección argentina.

El “10” se mostraba muy afectuoso con Messi, ya que le devolvió el abrazo y le agregó un beso en la mejilla en plena celebración durante la cita mundialista en el país africano.

Se cumplen cinco años de la muerte Diego Armando Maradona

Se cumplen cinco años del fallecimiento del astro e ídolo popular Diego Armando Maradona, a causa de una descompensación cardíaca que le generó un edema de pulmón.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años a causa de la citada dolencia y su deceso se produjo en su casa dentro de un barrio privado del municipio bonaerense de Tigre.