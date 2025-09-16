Un limpiador de piletas se convirtió en un héroe al salvar a un perro ciego que se había caído al agua y estaba inconsciente. El animal había pasado 40 minutos nadando hasta que se cansó y terminó en el fondo de la piscina. Un minuto después entró el trabajador y al alertar la situación actuó de inmediato.

El emotivo episodio ocurrió en Goiânia, Brasil. Vinicius Orlando, de 38 años, llegó a la casa de la familia para la que trabaja desde hace 15 años y entró con la llave a la que tiene acceso. Allí se encontró con la dramática escena. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en el patio.

Según contó Vinicius, cuando entró se sorprendió al no ver al perro, llamado Choquito, que siempre se acercaba a recibirlo. Después escuchó un ruido y vio que la lona que recubre la piscina estaba hundida, cuando la corrió, vio a la mascota ya inconsciente en el agua.

#Viral ¡Héroe sin capa! Un piscinero salvó a un perro ciego que se estaba ahogando en la piscina de una casa y su noble acción se hizo viral en redes sociales. Apenas entró al patio, le llamó la atención no ver al perro, llamado Choquito, que siempre salía a recibirlo. Al… pic.twitter.com/sQ6xV1Mf9C — Última Hora Col (@ultimahoracol_) September 13, 2025

“Ya estaba en el fondo, inconsciente. Cuando lo saqué, ya no respiraba. Empecé a masajear su panza y, después de un par de minutos, tosió y volvió a respirar. Si hubiera llegado 30 segundos más tarde, no se habría salvado”, contó el trabajador, cuyo testimonio fue publicado por el portal brasileño G1.

Danilo Soares, el tutor del animal, revisó la filmación de la cámara y supo los detalles del accidente: “Choquito estuvo unos 40 minutos dentro de la piscina, nadando, hasta que no pudo más. Cuando Vinicius llegó, ya llevaba un minuto sumergido. Pensamos que había muerto”, dijo.

El empleado lo llamó por teléfono y él imaginó lo peor: “En mi cabeza, íbamos a llegar a casa y Choquito estaría muerto. Incluso le pedí a mi esposa que no llevara a nuestra hija, porque es muy apegada a él. Pero cuando llegué, ya estaba consciente de nuevo. Fue un gran alivio, porque para nosotros es como un hijo”, relató.

Puede interesarte

“Llamé a un amigo mío que es veterinario y corrió a casa para ver si estaba bien. Ya se hizo análisis de sangre, comprobó que no había agua en el pulmón y todo está bien. Media hora después, ni siquiera parecía que hubiera pasado por esta asfixia”, agregó Danilo, sobre el mal momento que vivieron.