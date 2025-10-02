Una familia estaba festejando el cumpleaños de su abuelo y decidió sorprenderlo con un regalo . El señor abrió el paquete y su reacción se hizo viral en TikTok.

La cuenta @solguerrerob compartió el posteo en la plataforma. La familia había preparado su regalo y lo tapó con viruta de madera para que sea una sorpresa.

El hombre metió sus manos para poder sacar el regalo y notó que se trataba de una foto. Cuando la vio, miró a toda su familia y empezó a llorar desconsoladamente.

El presente era un retrato de él junto a su difunta esposa recreado con inteligencia artificial. Inmediatamente, le dio un beso a la foto y la abrazó contra su pecho.

El video llegó a 2,4 millones de reproducciones y 297 mil “me gusta”. “Ustedes perdieron a su abuela, pero él al amor de su vida”, “Lo tenían que hacer llorar a él, no a mí” y “Me partió el alma” fueron algunos comentarios que recibió.