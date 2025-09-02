Un hecho poco común movilizó la noche del lunes a personal policial y a transeúntes en la zona norte de la capital santafesina. Todo comenzó cerca de las 19.45, cuando un llamado a la Central de Emergencias 911 alertó sobre un perro que había sido atropellado frente a un local ubicado en Blas Parera al 9300.

Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con un can mestizo, de pelaje marrón claro, que yacía sobre la vereda con su pata trasera izquierda visiblemente lastimada.

Según el testimonio de un hombre de 31 años, él mismo fue testigo del momento en que el animal fue embestido por un automóvil que luego continuó su marcha, dejando al animal herido a un costado del camino. El vecino, sin saber si el perro tenía dueño, se comunicó rápidamente con las autoridades.

Los efectivos intentaron contactar a grupos proteccionistas independientes, pero en ese momento no obtuvieron respuesta favorable. Fue entonces cuando una mujer que pasaba por la zona se ofreció de manera desinteresada a darle tránsito al perro durante la noche, mientras se gestionaba la atención veterinaria correspondiente.

Ante la urgencia, los uniformados colaboraron con el traslado del can hacia el domicilio de la mujer solidaria. Además, se comprometieron a intervenir al día siguiente para que el animal sea llevado a las instalaciones del IMUSA, donde recibiría la atención médica necesaria.

El episodio, que comenzó con un hecho desafortunado, terminó reflejando un gesto de empatía ciudadana y la acción conjunta entre vecinos y fuerzas de seguridad para darle una oportunidad de recuperación al perro atropellado.