La esperada edición Generación Dorada de Gran Hermano comenzó este lunes por la pantalla de Telefe, marcando un regreso emblemático del formato en Argentina en su 25° aniversario.

Bajo la conducción de Santiago del Moro y con una producción renovada, los primeros participantes ya ingresaron a la casa más famosa del país, mezclando figuras del espectáculo, ex concursantes de realities y perfiles con fuerte presencia en redes sociales.

La apertura del certamen estuvo cargada de expectativas y sorpresas, con la presentación de los primeros “hermanitos” que prometen generar conversación y juego intenso dentro de la convivencia televisada.

Los participantes confirmados hasta el momento

Entre los nombres que ya cruzaron la emblemática puerta de la casa se encuentran:

Andrea del Boca, actriz histórica de la televisión argentina, quien fue la primera en ingresar y generó impacto en redes y audiencia al presentarse como una competidora seria y estratégica.

actriz histórica de la televisión argentina, quien fue la primera en ingresar y generó impacto en redes y audiencia al presentarse como una competidora seria y estratégica. Emanuel Di Gioia , con experiencia previa en Gran Hermano (edición 2011), regresa buscando revancha y mayor protagonismo.

, con experiencia previa en Gran Hermano (edición 2011), regresa buscando revancha y mayor protagonismo. Lolo Poggio , influencer y figura mediática con fuerte presencia digital, que llega con expectativas de destacarse individualmente.

, influencer y figura mediática con fuerte presencia digital, que llega con expectativas de destacarse individualmente. Carmiña Mas i, periodista y conductora paraguaya, se define como franca y provocadora.

i, periodista y conductora paraguaya, se define como franca y provocadora. Tomy Riguera , futbolista e influencer, que combina perfil deportivo y digital.

, futbolista e influencer, que combina perfil deportivo y digital. “Pincoya” Jennifer Galvarini Torres, participante chilena de realities, conocida por su personalidad intensa.

Braian Sarmiento , ex futbolista y personalidad mediática, con estilo extravagante y marca registrada propia.

, ex futbolista y personalidad mediática, con estilo extravagante y marca registrada propia. Danelik Galazan, creadora de contenido con miles de seguidores que busca impulsar su carrera artística desde el reality.

Además de estos confirmados, fuentes especializadas mencionan que un total de 17 participantes ya ingresaron a la casa en esta primera etapa del reality, con nuevos nombres que se darán a conocer a lo largo de las próximas galas.

La producción apostó por un formato mixto que combina celebridades, ex concursantes del formato y personalidades del entretenimiento digital, en un intento por revitalizar la convivencia y el juego estratégico dentro de la casa más vigilada del país.

La edición Generación Dorada promete ser una de las más comentadas de los últimos años, con cambios en el diseño de la casa, nuevas dinámicas y la incógnita de quién logrará conquistar la preferencia del público durante las próximas semanas.