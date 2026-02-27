Este viernes desde las 8, en la Sala Auditorio de Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe, funcionarios de la Provincia dieron a conocer las fechas de cobro de los agentes provinciales, junto con el detalle del modo de pago de los acuerdos salariales y las modificaciones de adicionales y suplementos.

Los aumentos acordados en la paritaria 2026 se abonarán el lunes 16, con acreditación desde el sábado 14.

El calendario

Lunes 2 de marzo (disponible en cajeros el sábado 28/02):

Escalafón Policial: incluye las mejoras salariales anunciadas por el Gobernador (Decreto 0203/25).

Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000.

Martes 3 de marzo:

Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000.

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Miércoles 4 de marzo:

Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.150.000.

Docentes de Escuelas Privadas Históricas.

Jueves 5 de marzo:

Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.150.000.

Viernes 6 de marzo:

Autoridades Superiores Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

Lunes 16 de marzo: (disponible el sábado 14 de marzo).

Pago por Planilla Complementaria

Aumentos Acordados en Paritarias para el Personal ACTIVO

La oferta oficial

La propuesta presentada por la Provincia contempla una recomposición del 3 % correspondiente al desfasaje del segundo semestre de 2025, que incluye el proporcional del aguinaldo, y un incremento salarial del 12,5 % para el primer semestre de 2026, distribuido de la siguiente manera: 2,6 % en enero; 2,1 % en febrero; 2,2 % en marzo; 2 % en abril; 2 % en mayo; y 1,6 % en junio.

Además, se establece un mínimo garantizado de aumento de $ 75.000 para enero (a abonarse por planilla complementaria) y, desde febrero y hasta junio, un piso mensual de $ 170.000, asegurando que ningún trabajador perciba incrementos por debajo de ese monto.

La oferta incluye también mejoras específicas para sectores con funciones esenciales. El suplemento de asistentes escolares se incrementa en un 100 %, pasando de $ 75.000 a $ 150.000, lo que eleva el aumento de bolsillo a aproximadamente $2 40.000 desde febrero.

En el ámbito de salud, los asistentes hospitalarios recibirán incrementos de hasta el 50 % en suplementos, pudiendo alcanzar el 100 % en el caso de enfermeros profesionales, con subas que oscilan entre $260.000 y $310.000 según funciones y carga horaria.

