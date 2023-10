Es el choque entre dos equipos que llegan con realidades parecidas y el objetivo de ganar. A los dos les ha costado en este campeonato. Las campañas son similares: hace cinco partidos que no ganan. El último -y único- triunfo de Unión fue de visitante y contra Estudiantes, que presentó un equipo con suplentes. Ahora necesita retornar a la senda de la victoria para valorizar el punto cosechado en el clásico. Y también, porque en esa lucha comprimida para no descender por la tabla acumulada, sumar de a uno no alcanza para tener un poco de holgura, algo que otros equipos, caso Independiente, han conseguido.

Es cierto lo que todos dicen: el que gana tres partidos seguidos, "saca el lomo" afuera. Ahora, ¿quién puede hacerlo?. Independiente, con Tévez, logró cuatro victorias y dos empates. Y ahí está, más tranquilo que el resto y a pesar de haber arrancado muy mal, con un técnico (Zielinski) que fue echado después del primer partido. Pero al resto se le ha complicado, aunque todos suman. Hasta el mismo Arsenal, ya condenado bajo todo punto de vista a jugar en la B Nacional el año que viene.

Unión dejó una imagen más que aceptable en el clásico, volviendo a ser el equipo que deja todo en la cancha y que faltó a la cita aquél lunes a la tarde para el olvido en Vicente López ante Platense. Esto dejó conforme al Kily, aunque está claro que el único resultado que verdaderamente sirve ahora es el de ganarle a Sarmiento, que también lleva cinco partidos sin triunfos y viene de igualar en uno con Barracas Central de visitante.

Más allá de algunos "averiados" a los que se los sigue de cerca, los únicos que no están en condiciones son Oscar Piris y Sebastián Moyano. El resto -incluidos Zenón, Paz, Roldán y Domina- no tendrán mayores inconvenientes en llegar bien al partido del domingo, por lo cuál el Kily estaría en condiciones de repetir el equipo que jugó el clásico, con la única modificación de Franco Pardo por Calderón, que llegó a las cinco amarillas.

En consecuencia, es muy posible que Campisi; Vera, Paz, Pardo, Corvalán y Zenón; Roldán, Mosqueira y Luna Diale; Domina y Morales sean los once jugadores que salten el domingo al campo de juego del 15 de Abril para recibir a Sarmiento, desde las 14.30 y con el arbitraje de Pablo Echavarría.

Respecto al rival, tanto Lisandro López como Agustín Fontana se recuperan de sus lesiones musculares, al igual que Juan Kaprof. Quizás este último esté en condiciones, pero es muy difícil que Lavallén cuente con los otros dos, que seguirían afuera del equipo.

"Todos los rivales son duros, como por ejemplo Unión ahora. Se vienen partidos difíciles por eso el equipo se tiene que sentir seguro para encarar esta parte y golpear en los momentos justos. Es un fixture difícil pero ahí vamos a demostrar para lo que estamos", señaló el lateral por derecha, Gonzalo Bettini, uno de los jugadores de mayor experiencia que tiene el "Kiwi" y que será titular en el encuentro ante el Tate. Sin dudas que el objetivo de Sarmiento es mantenerse en Primera y tiene 40 puntos, dos más que Unión. De allí también la importancia que tiene ganar este partido, para el Tate, pues lograría superar a su rival en la tabla acumulada.

Balances

Inspección de Personas Jurídicas solicitó este jueves un requerimiento de información respecto de los balances finalizados en 2021 y 2022. El de 2021 ya había sido presentado pero se enviará una nueva copia, mientras que el de 2022 es el balance que no fue aprobado por la asamblea del año pasado. La dirigencia de Unión planifica llamar a asamblea antes de fin de año para tratar ese balance del 2022 y el que terminó en junio de este 2023.

A cancha llena

Se conocen los detalles para aquéllos que concurran el domingo al 15 de Abril, partiendo de la base que los socios ingresarán en forma gratuita con la cuota de setiembre y que la oficina de socios permanecerá abierta el sábado de 9 a 12, pero cerrará el domingo.

Las plateas para socios se venderán este domingo desde las 9 hasta la hora del partido, únicamente en Boleterías sobre Bv. Pellegrini. La platea alta tendrá un costo de $ 8.000; la redonda, $ 6.000.

Para no socios habrá generales, que se venderán también el domingo desde las 9 hasta la hora del partido, a un valor de $ 4.900, con ingreso por Cándido Pujato. Jubilados, pensionados y damas pagarán $ 2.500; los menores de 11 años tendrán que pagar el seguro correspondiente de $ 1.600. Las plateas para no socios tendrán un valor de $ 14.000 (incluye entrada general) para la platea alta y $ 12.000 (incluye entrada general) para la redonda.

Los menores de 5 años, acompañados por un adulto, no abonan platea. Los no socios deberán adquirir el seguro del menor y los socios ingresarán con la cuota al día.