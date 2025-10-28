A dos meses y medio de haber dado a luz a su bebé, Alejandra Maglietti fue a "Bendita" con Manu para presentarlo en el programa.

La panelista no eligió cualquier día para regresar a su trabajo, el 28 de octubre coincidió con su cumpleaños. “Estoy re emocionada por volver. Los veíamos todas las noches con Manu, los extrañé”, aseguró la panelista.

Al ser consultada sobre a quién se parece su bebé, Maglietti dijo que es una mezcla entre ella y su pareja. "Se parece a los dos", afirmó.

Alejandra también contó cómo es la alimentación de su hijo. “Toma un poquito de cada cosa cada dos horas”, detalló, explicando que toma el pecho, pero también recibe leche de fórmula.

“La verdad que fue re lindo todo este tiempo juntos, porque nos conocimos también. Nos estamos conociendo todavía”, señaló Maglietti.