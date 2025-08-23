Colón recibió a Ezequiel Medrán, en el debut del ex DT del “Lobo” mendocino y la “Crema” rafaelina, con un vaso de agua en el medio del desierto. O sea un gol, bah, en realidad un golazo del ”Chino” Lago. La armaron desde un lateral, la volcó al medio Jourdan y el pivoteo de Castro lo encontró “limpito” a uno de los más habilidosos que había perdido el encanto después de su grave lesión. Así, llegó el zurdazo letal desde afuera del área que se le metió bien abajo el arquero de Chacarita Juniors en el arco donde caía el sol. Primer grito de “Chino” y “Nacho” (cantaron los dos juntos) en 17 partidos en la temporada.

¿Qué era el Colón versión Ezequiel Medrán?: líneas bien juntas, espacios acotados, mucha pelea y un ADN que marcaban que los dos primeros defensores eran los delanteros: Castro con entrega y finalmente Barreto titular para que se quede sentado el “Pulga” en el banco de relevos a la espera de su chance con rivales cansados.

Y así como Colón logró llegar al gol después de mucho tiempo en esos primeros 45 minutos, el arquero Tomás Giménez pasó su tarde más tranquila en la temporada. Es más, a la más peligrosa de Chacarita la construyó su propia duda: calculó mal una salida, quedó a mitad de camino y la mandaron al córner.

Y así como Colón se fue ganando después de mucho tiempo (venía de cuatro derrotas seguidas), también se fue aplaudido por un público que tomó con buena energía la llegada del ex DT del “Lobo” mendocino.

Chacarita, cuyos números de campaña marcaban que jugaba mejor y sumaba más puntos en condición de visitante, fue una lágrima en el Cementerio de los Elefantes. Nunca se dio cuenta, en esos primeros 45 minutos, que estaba perdiendo 1-0 con el golazo sabalero de Lago. Así, el “Funebrero”, otrora equipo más goleador del ascenso, acumulaba tres partidos y medio sin poder gritar un gol.

No sólo que lo sufría el visitante por su insoportable levedad sino que encaraba condicionado el complemento: primero Ortiz (muy buen proyecto el “5” del tricolor) y después Migliore, ambos con amarillas para el capítulo final en Santa Fe.

Puede interesarte

En el descanso, el “Vasco” mandó tres cambios juntos para intentar sacudir esa postura conformista del “Tricolor”. Seguía siendo Lago, por lejos, el mejor: desbordaba, tiraba lujos (pase de pecho) y se la ponía como con la mano a Jourdan. Ganaba, jugaba bien y era mejor Colón.

A los 12 se animó Talpone y tapó Avellaneda; a los 14, fue Castro el que se lo sacó al “Chino” y la mandó suave a las manos del “1” tricolor. Respiró, por fin, Chacarita cerca de los 18 y voló Giménez. El partido estaba buenísimo.

A los 18 minutos, Medrán lo mandó al “Pulga” a la cancha en reemplazo del mejor: se fue ovacionado Lago como en los mejores tiempos. Pero a los 25 minutos, el “Negro“ Figueroa (había jugado 14 partidos con dos goles en Primera con la camiseta de Colón) decidió festejar de la mejor manera sus 180 juegos con la tricolor. Primero, los amontonó a los defensores como si fuera un “9”: se lo comieron y Talpone lo pisó en la puerta del área. Después, hizo todo: armó la barrera falsa, alejó la pelota, le dio toda la rosca y la clavó en el ángulo. Al “Conejo” lo metió adentro de la pelota. El gol de la fecha en el ascenso y de lo mejor en el finde criollo. Un golazo de Premier League en el fútbol de ascenso.

Sin dudas, nacía otro partido. Pudo ser, anímicamente, para Chacarita. Pero Amicone vio una falta inexistente y expulsó a Recalde, por lo que la visita empezó a cerrar los caminos al puntito en Santa Fe con uno menos. Entró Gigliotti como siempre (o sea nada) y Taborda metió algunas corridas que no lograron lastimar al visitante que, de yapa, terminó con nueve por expulsión de Ortiz.

Así, lo que parecía un buen debut de Medrán se quedó a mitad de camino. Siempre le pasa algo a Colón, no importa quién se ponga el buzo de DT. Esta vez, con una señal de ajuste un poco más digna en el marco de una campaña desastrosa que es un rotundo fracaso, a Colón se lo empataron con un gol de otro partido. Se lo empataron con un golazo de Premier League.