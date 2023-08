Romper y robar. Los adeptos a esta práctica delictiva asestaron un nuevo golpe en pleno centro de Santa Fe.

La víctima fue la peluquería Alejo, en su local de 25 de Mayo y Crespo. Pero no lo ocurrido no fue un robo más... Se trata del siniestro N° 80 que sufre la firma desde que comenzó su actividad en 1994, según precisó su titular, el empresario Gustavo Alejo.

Los hechos se desarrollaron alrededor de las 4:45 de la madrugada. Dos delincuentes llevaron a cabo el asalto, tratando primero de hacer estallar la vidriera.

Ante el fallido intento, recurrieron a una barreta para forzarla y finalmente ingresar al local.

Se llevaron una computadora y una suma de dinero. Las pérdidas materiales se estiman en casi 1 millón de pesos, considerando el valor de lo robado y los daños ocasionados en el local.

Gustavo Alejo, dueño del comercio, expresó su frustración ante este recurrente problema. Reveló que esta es la octogésima vez que la peluquería sufre un robo desde su inicio en 1994, siendo este el número 80. Tan solo tres meses atrás había enfrentado el robo número 79.

"Para reponer todo lo perdido seguro voy a contar con la ayuda de colegas y proovedores. Tengo que comprar todo de nuevo porque se llevaron todo.... me dejaron sin nada", dijo el dueño del comercio.

Manifestó que esta situación refleja la indefensión que padecen los comerciantes, al no contar con medidas de protección efectivas. Hizo hincapié en la falta de prevención y cuestionó a quienes deberían resguardar la seguridad.

A pesar de los golpes sufridos, Alejo se mantiene firme y decidido a seguir adelante. "No me queda otra que seguir. Así ha sido durante toda mi vida. Recibo un golpe, lo asimilo y me levanto. No me puedo dejar caer", sostuvo.

Sin embargo, expresó su descontento por la impunidad que parece reinar, permitiendo que los responsables de estos hechos continúen en libertad.