No se recuerdan antecedentes, al menos inmediatos, de un técnico al que se lo deja cesante el mismo día que debe salir a la cancha a dirigir al equipo. No se recuerdan, lo que no quiere decir que no haya registros. Convengamos que no es la mejor situación para salir a la cancha, máxime para un tipo activo e intenso como Cristian González. El deber profesional debe estar ante todo, pero, ¿cómo puede y debe llegarle un entrenador a sus jugadores cuando todos saben que no hay futuro con él? Así afrontó Unión este partido, ya sin que el Kily dependa del resultado y en una condición – la de visitante – que no ha sido favorable en los últimos tiempos.

Y el arranque de Unión fue bueno. Insinuante, confiado, asumiendo la iniciativa del partido y, como siempre, impreciso y sin potencia a la hora de definir. Las primeras jugadas de peligro fueron favorables a Unión, hasta que una media vuelta de Osorio, pisando los 20 minutos, despertó los primeros aplausos en Varela.

Hasta ese momento, Unión complicaba con pelotazos a las espaldas de Soto y de Cannavo. Había movilidad en los de arriba, pero sobre todo, el equipo había encontrado esa precisión en el juego que había perdido en Chile ante Palestino. Bien Profini en la recuperación y la distribución, peligroso Vargas en sus proyecciones, movilidad en los de arriba y predisposición en Mauro Pittón y en Palacios para participar en el manejo de la pelota.

Puede interesarte

Superioridad sin recompensa

Unión tuvo todo controlado en el primer tiempo y jugó bien. Terminó esa etapa con una muy buena habilitación de Palacios para Domina, que entró solito por el costado izquierdo y remató desviado de zurda. Allí estuvo el déficit, en la falta de profundidad y eficacia en los últimos metros. No lastimó y por eso no pudo llevar la superioridad en el trámite al resultado. Pero la imagen futbolística quedó a salvo y eso fue lo rescatable.

Defensa insistió mucho por el costado de Vargas, pero sin complicar a una defensa que no tuvo momentos de zozobra. Bien Mauricio Martínez otra vez en esa posición de último hombre, complementándose con Pardo y con Corvalán, más el buen aporte de Profini en la contención. Un par de intentos de Osorio y punto. Defensa fue menos que Unión en todo: en el juego, en la creación y en las situaciones de peligro. O mejor dicho, en las aproximaciones, porque en su levedad ofensiva estuvo el gran déficit del equipo del Kily.

El ocaso de la última función

Volvieron del descanso con Fascendini en lugar de Corvalán (había recibido un fuerte golpe sobre el cierre del primer tiempo) y la misma tesitura. Defensa ponía tres delanteros pero no inquietaba. Y Unión seguía jugando con la misma confianza del primer tiempo y también con la misma escasa potencia y puntería ofensiva en los últimos metros de la cancha.

Mauricio Martínez se iba convirtiendo, de a poco, en el abanderado del equipo. Situado en la posición de último hombre, resolvía todo bien en el fondo y apuntalaba a los del medio, defendiendo la pelota y animándose a jugar. Ya era, por entonces, la figura de Unión.

De Muner observó todo esto y quiso darle un golpe de tuerca al equipo. Tres cambios simultáneos para darle aire al mediocampo y más profundidad. A la cancha Aaron Molinas, Gastón González (el ex Unión) y Maximiliano González, mientras que el Kily también buscó más piernas con la entrada de Ham por Mauro Pittón.

Puede interesarte

El momento de Cardozo

En ese contexto, apareció Cardozo con una gran atajada luego de un remate de Aaron Molinas que se le metía junto al poste derecho. El Kily vio que el equipo había cedido terreno y pelota, que ya no era el dueño del partido y por eso metió a Fragapane por Palacios (de buen primer tiempo pero sin gravitar en el segundo) y a Del Blanco por Bruno Pittón. Removió todo el sector izquierdo, buscando más juego y profundidad, pero, sobre todo, un protagonismo que había tenido durante una hora de partido y que había relegado a partir de los 15 minutos del complemento, cuando comenzó a crecer el local.

Ya con Estigarribia en la cancha (entró por Domina), Unión quiso recuperar no solo protagonismo sino también el acercarse con más peligro al arco de Bologna. El 0 a 0 parecía inamovible, porque tampoco Defensa encontraba la manera de complicar la estabilidad defensiva y el arco de Cardozo.

El 0 a 0 castigó un poco más a Unión que a Defensa, que se fue silbado por su gente. Terminaron jugando un partido “amable” en la parte final, sin lastimarse. Pero hubo un pasaje del partido, sobre todo en el primer tiempo, en el que Unión pudo aspirar a más pero no se animó. O no pudo, porque ese “karma” de visitante lo persigue y la falta de gol lo condena.