En el Resumen Blue, Eduardo Feinmann reveló que la Reina Letizia tendría un amante y detonó un tremendo escándalo con el Rey Felipe VI de España.

Después de la visita del Rey Felipe VI por la asunción de Javier Milei, Eduardo Feinmann reveló un escándalo que sacude a España. En ese sentido, el conductor de “Alguien tiene que decirlo” contó que la Reina Letizia tendría un amante.

El asunto de “la pashmina”, el eje del debate.

Todo comenzó cuando María Isabel Sánchez mencionó en su “Resumen Blue” que Juana Viale quedó impactada con el Rey Felipe VI, a lo que el periodista relató: “Hay unos problemas con la Reina Letizia. Parece que le encontraron un amante”.

Al respecto, Eduardo Feinmann explicó que sería su excuñado: “Creo que su hermana salía con un señor, y él sería el amante de la Reina Letizia”.

“Es el escándalo de estos momentos”, aseguró el conductor y expresó que “en España están hablando de un rey cornudo”.

María Isabel Sánchez mencionó que Juana Viale dijo que el monarca español “es churrísimo”, y en “Alguien tiene que decirlo” hubo un fuerte debate. En ese sentido, el conductor dijo que es muy alto y precisó que mide más de 1.90 metros.

El día antes de asumir, el presidente tuvo un encuentro con el rey de España. Al respecto, Diana Mondino informó: “Comentamos los problemas, las dificultades que va a tener que enfrentar Argentina y cómo serían las posibles soluciones”.

Jaime del Burgo y Telma Ortiz, hermana de la reina.

La canciller calificó la reunión de “muy agradable”. Al monarca lo acompañaron el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo; la embajadora María Jesús Alonso; el secretario general de la Casa del Rey, Domingo Martínez Palomo; y su consejero diplomático, Alfonso Sanz.

Quién es Jaime del Burgo, el ex cuñado y presunto amante de la reina Letizia

La reina Letizia estuvo envuelta en polémica en las últimas semanas luego de que Jaime del Burgo, exmarido de Telma Ortiz, asegurara en Twitter que tuvo un amorío con la monarca, supuestamente, durante su compromiso con Felipe VI. Las redes se revolucionaron, pero la familia real española no respondió a las acusaciones ya que podría tratarse de una venganza por como terminaron las cosas con la hermana de Letizia.

En medio del escándalo en España luego de que se descubriera que la princesa Leonor no aprobó su examen físico de ingreso a la Academia Militar de Zaragoza, se desató un conflicto de infidelidad que buscó poner en jaque a la monarquía española a partir de las declaraciones de Jaime del Burgo, el excuñado de Letizia.

Jaime tuvo un rol muy importante en la vida de la madre de Sofía y Leonor, ya que no solo fue un gran amigo íntimo, sino que fue el marido de su hermana durante 4 años. Todo se desató a partir de los comentarios que hizo en redes sociales y las cosas que le expresó al periodista Jaime Peñafiel, un crítico de la reina por muchos años, sobre un supuesto amorío durante 2002 y 2004.

El hombre conoció a Letizia en el año 2000 y durante mucho tiempo fue uno de sus amigos más cercanos, según reveló la influencer española especializada en realeza Nuria. No fue hasta el año 2012 cuando Jaime se convirtió en el cuñado de la reina tras casarse con Telma, con quien tuvo un matrimonio complejo.

En medio de idas y vueltas ambos terminaron su relación y meses más tardes volvieron a intentarlo hasta el 2016 donde lo finalizaron con un divorcio. Durante esos años, Del Burgo mantuvo un perfil bajo y hasta comenzó un juicio contra la prensa española porque lo seguían a todas partes para obtener detalles de la familia real.

Según sus propias palabras, Del Burgo estuvo en una relación oculta con la esposa de Felipe VI hasta dos días antes de la boda real que acaparó toda la atención nacional y a partir de allí no supo más nada de Letizia. Queriendo demostrar pruebas, compartió una foto desconocida de la reina donde se la ve embarazada. “Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”, habría expresado la reina.

Incluso en el libro señaló que retomaron el amorío en el año 2011 y buscaron alternativas para "Ser libres" e instalarse en Nueva York con la infanta y la princesa tras el supuesto divorcio de la reina y Felipe VI que habrían tenido en mente. Pero ni la reina Letizia ni el monarca hicieron referencia a la cuestión, ya que las declaraciones de Jaime del Burgo no coinciden con los años de los embarazos, 2005 y 2007, y la historia viene de un periodista que siempre buscó desestimar a la monarca.