Desde que ingresaron a la casa de Gran Hermano, los participantes comenzaron a conocerse y a contar sus historias personales. A raíz de esto, las cámaras captaron una conversación que tuvieron las chicas, donde involucraron a los jugadores de la Selección Argentina.

En una charla de chicas, en una de las habitaciones, Catalina Gorostidi no se hizo cargo de haber participado en la fiesta Vip de la Selección, como había manifestado en su presentación para ingresar al programa conducido por Santiago del Moro.

"¿Quién es la de la fiesta Vip? ¿Vos sos la de la fiesta?", le preguntaron a Rosina, la participante uruguaya, luego de los primeros rumores que empezaron a circular dentro de la casa sobre algunos de los hermanitos. Rápidamente, la charrúa se desligó: "Yo con futbolistas, no".

Al lado de ella, en la misma cama, estaba Catalina, quien efectivamente contó que había estado con un jugador campeón del mundo, pero no se animó a admitirlo adentro de la casa y no lo quiso confesar ante sus compañeras. "No, yo no soy. Yo no soy esa", lanzó la joven que es médica pediatra.