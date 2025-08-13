Como dicta la tradición, Ibiza volvió ayer a convertirse en el epicentro indiscutible del glamour. En el corazón de la isla, tuvo lugar una de las fiestas privadas más comentadas de la temporada. El anfitrión, el actor y cantante Aron Piper, quiso celebrar por todo lo alto la presentación de su nuevo single Especial, en colaboración con una prestigiosa marca de tequila. Entre los asistentes, un desfile de rostros conocidos que podrían formar parte de la alfombra roja de cualquier festival internacional: Kendall Jenner, Tobey Maguire, Eiza González, Jodie Turner-Smith, Aitana, Nina Kraviz, Olivier Rousteing, Edward Enninful, Fai Khadra, Youness Bendjima, Nora Attal, Miguel Ángel Silvestre, Jon Kortajarena y Ester Expósito. Pero hubo una pareja que acaparó especialmente las miradas: Leonardo DiCaprio y su novia, la modelo italiana Vittoria Ceretti.

La velada, celebrada en una villa privada de la isla, estaba concebida para un número limitado de invitados, pero la expectación generada por la presencia de tantas celebridades atrajo a numerosas personas sin invitación. En apenas unas horas, el camino que conducía a la propiedad —a unos 400 metros del acceso principal— se llenó de coches mal aparcados y curiosos que intentaban acceder sin pase. La situación obligó a la Guardia Civil a intervenir para controlar el aforo y garantizar la seguridad.

Fue en este contexto cuando Leonardo DiCaprio vivió un momento tan inesperado como comentado. Según relató el paparazzi Sergio Garrido en el programa TardeAR, “DiCaprio va a todo tipo de eventos, a lo mejor se equivocó. Al salir se encontró con un control”. Las imágenes emitidas mostraban al actor vestido completamente de negro, con gorra y la cabeza ligeramente agachada, mientras era identificado por los agentes.

Hollywood yıldızı DiCaprio, kız arkadaşı Vittoria Ceretti ile Ibiza sokaklarında polis tarafından arandı#aktüel https://t.co/CHHR27DyMr pic.twitter.com/C951jUI1pR — Patronlar Dünyası (@patronlar) August 13, 2025

La versión de Garrido apuntaba a que el evento podría considerarse “ilegal” y que la Guardia Civil acudió con el objetivo de “desmantelarlo”. Sin embargo, el Diario de Ibiza, citando a la revista GQ, ofrecía otra explicación: el control policial se debió al exceso de asistentes y al caos de estacionamientos en los alrededores. “Las autoridades preguntaban a los presentes si iban a la fiesta, para así controlar el aforo y echar a aquellas personas que no tuvieran invitación”, recogía el medio.

En cualquier caso, DiCaprio no opuso resistencia. El intérprete colaboró en todo momento, entregó su documentación y continuó a pie hasta la villa. Según testigos, volvió más tarde al área de aparcamiento tras finalizar el evento musical. El momento tuvo un matiz curioso: según confesaba un testigo a Page Six, “cada persona fue cacheada e identificada, y al principio los agentes no reconocieron a DiCaprio. Hicieron una doble mirada y entonces le dejaron pasar”. Además, añadió entre risas: “Es gracioso, porque él estaba allí como cualquier invitado más, mirando el móvil mientras esperaba”.

La noche también dejó otras anécdotas. El rapero y exnovio de Kylie Jenner, Travis Scott, por ejemplo, no logró entrar a la fiesta, mientras que DiCaprio y Maguire —amigos desde hace años— disfrutaron juntos de la música y del ambiente distendido que caracteriza a las grandes noches ibicencas.

Aunque su relación comenzó en 2023, la modelo ha confesado a Vogue France que no siempre le resulta cómodo el interés mediático que genera: “En cuanto estás en una relación con alguien que tiene más seguidores que tú, pasas a ser ‘la novia de’. Y eso puede ser extremadamente molesto”.