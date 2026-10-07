Messi convirtió el tercer gol con un zurdazo cruzado de penal a los 26 minutos de la segunda parte, además de asistir a Nicolás Otamendi y Nicolás Paz en los tantos anteriores.

Así, con 21 años de carrera con la Selección mayor y 22 con los colores argentinos, incluyendo selecciones juveniles, Lionel Messi aseguró que “jugar en la Selección argentina es lo más lindo” que le pudo pasar y dejó en claro que le dolerá no volver a recibir convocatorias, aunque decidió ponerle punto final a su paso por el seleccionado nacional.

Lionel Messi fue la estrella, figura y emblema en una noche en la que el Monumental vibró a la par de sus latidos, se emocionó junto con él, lo ovacionó y homenajeó, tratándose de su retiro.

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El astro de 39 años jugó un partido excelente, en el que no dio una pelota por perdida, demostró total facilidad para asociarse con sus compañeros y, aunque la pelota parecía no querer entrar, pudo convertir el 3-0 con una gran definición en un penal.

El “10” recibió el micrófono para abrir su corazón ante el público y comenzó su discurso recordando a su padre Jorge, fallecido en agosto de este año, además de dejar un positivo mensaje en el que, además de agradecerle a sus compañeros con los que pudo ser campeón del Mundo en Qatar 2022 y los demás títulos conseguidos, recordó con cariño a quienes compartieron con él en los años que no trajeron copas, pero la misma cantidad de sacrificio por los colores.

Los puntajes de la Selección argentina ante Benín:

Emiliano Martínez (8): por primera vez fue exigido en la fecha FIFA y cumplió, con una atajada muy destacada a media altura y sobre el segundo palo, para cerrar su tercera valla invicta consecutiva.

Agustín Giay (6): jugó un partido de menor a mayor, con un segundo tiempo en el que pudo unirse al ataque con mayor frecuencia, su principal virtud.

Cristian Romero (5): le tocó sufrir durante algunos momentos de un primer tiempo en el que el equipo africano logró imponerse con los contraataques a toda velocidad.

Nicolás Otamendi (7): en un partido en el que alternó algunos duelos defensivos perdidos con achiques efectivos lejos del área propia, Otamendi pudo cerrar su carrera con la Selección convirtiendo el único gol del partido.

Nicolás Tagliafico (5): tuvo algunos problemas en la marca ante un rival de extremos muy rápidos y vertiginosos y fue amonestado en el primer tiempo, lo que lo hizo ser reemplazado en el inicio del segundo.

Rodrigo De Paul (6): sin mucha participación en el segundo tiempo hasta ser reemplazado, De Paul dejó muestras de su buen entendimiento con Messi y Lautaro Martínez con pelotas altas al área, aunque sufrió las veces que tuvo que hacer relevos y fue encarado.

Enzo Fernández (7): tuvo un partido destacado desde las combinaciones rápidas en el mediocampo, los relevos dentro del área propia y algún pase filtrado para los jugadores de ataque, además de estar cerca del gol: le sacaron un frentazo sobre la línea.

Alexis Mac Allister (5): pasó desapercibido en el mediocampo argentino, no logra trascender desde el puesto de “doble 5”.

Julián Álvarez (6): fue puesto a jugar de delantero por izquierda y no fue protagonista de grandes jugadas de peligro hasta un desmarque que le permitió eludir al arquero rival, pero luego se quedó sin ángulo.

Lionel Messi (10): el “10” de la Selección argentina no podía despedirse de otra manera, con un puntaje que premia tanto su partido como su carrera. Estuvo activo desde el primer minuto hasta el último, dejó el alma en cada corrida como si se tratara de un Mundial, jugó e hizo jugar y asistió en los dos primeros goles, para sentenciar su noche especial con un golazo de penal

Lautaro Martínez (6): tampoco pudo destacarse en las jugadas de frente al arco, al haber sido asistido en pocas ocasiones, pero dejó un gran centro de “cachetada” con el pie derecho, para habilitar a Messi.

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Entraron en el segundo tiempo:

Lisandro Martínez (5): no fue exigido al ingresar en un segundo tiempo en el que Benín apenas pasó la mitad de la cancha.

Facundo Medina (5): sin haber sido requerido en el aspecto defensivo, no pudo darle armar a la Selección por el costado izquierdo del ataque ni logró mejorar lo hecho por Tagliafico.

Nicolás González (6): logró desbordar por izquierda para meter un buen centro atrás que habilitó a Messi en una de sus pocas intervenciones.

Nicolás Paz (8): volvió a sacarle el mayor jugo a los minutos que le tocó jugar, se entendió con Enzo Fernández y Lo Celso y demostró su calidad inmaculada con una definición excelsa para el 2-0.

Exequiel Palacios (5): participó poco del juego.

Valentín Barco (5): a diferencia de los partidos anteriores de la actual fecha FIFA, no entró en contacto con la pelota.

Giovani Lo Celso (6): en una de las pocas pelotas que tocó, dejó de cara al gol a Messi con un buen toque de primera, en un disparo que generó una gran atajada del arquero rival.

Franco Mastantuono (5): entró a jugar por el costado derecho, pero le costó que el ataque argentino pase por sus pies.

Leonel Flores (6): si bien es positivo que tenga confianza para buscar el arco rival con constancia, pecó de egoísta a la hora de intentar definir las dos veces en las que fue habilitado por el costado izquierdo del ataque.