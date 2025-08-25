Eugenia “la China” Suárez se quedó a vivir en Turquía para acompañar la carrera futbolística de Mauro Icardi, a pesar de que le costó mucho resolver sus diferencias con su ex, Benjamín Vicuña, para llevarse a sus hijos e instalarse con los menores allí.

Sin embargo, la actriz consiguió que sus tres hijos viajen a Turquía y se escolaricen allí. En septiembre comenzarán las clases y Rufina, su hija con Nicolás Cabré, está inscripta en el colegio internacional al que iban las hijas de Icardi antes de que Wanda Nara decidiera mudarse a la Argentina.

Magnolia y Amancio Vicuña seguirán con sus clases mediante un sistema online para no perder vínculo con su escuela en Argentina, como pretendía su padre.

Los tres menores viajaron con su niñera y con su abuela, Marcela Riveiro, la madre de la China Suárez. Las mujeres ayudarán con la adaptación de los chicos a una cultura muy diferente a la de Argentina.

En los últimos días, Eugenia se mostró visitando lugares típicos de Turquía, para conocer un poco más de esa cultura que ya está adoptando y que espera convertir en su hogar por varios años, ya que Mauro Icardi volvería a firmar contrato con el Galatasaray por dos años más.