Un grave episodio se registró este lunes en Mar del Plata durante la masiva movilización por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que reunió a unas 100.000 personas en el centro de la ciudad.

Según relataron testigos del hecho, el poste no colapsó por presión de los manifestantes, sino porque la base estaba podrida.

En medio de la jornada, un poste de alumbrado público se desprendió y cayó sobre dos mujeres, quienes debieron ser asistidas de urgencia y trasladadas a un hospital privado.

El hecho ocurrió en la intersección de Buenos Aires y Bolívar, en pleno centro marplatense, en una zona colmada de manifestantes que participaban de la marcha a 50 años del golpe militar.

Según relataron testigos, la estructura cedió por motivos que aún no fueron determinados, generando momentos de tensión y preocupación entre los presentes.

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Las víctimas, de 26 y 30 años, formaban parte de la movilización cuando fueron alcanzadas por el poste. De inmediato, personal del SAME intervino para asistirlas en el lugar, mientras que también acudieron equipos de Defensa Civil para controlar la situación.

El incidente provocó escenas de pánico en un evento que hasta ese momento se desarrollaba con normalidad y en un clima de fuerte convocatoria y emotividad.

Las autoridades investigan ahora las causas del desprendimiento de la estructura, mientras se aguarda información oficial sobre la evolución del estado de salud de las personas afectadas.