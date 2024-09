Los incendios forestales no dan tregua en Córdoba y este martes siguen activos los focos en Capilla del Monte, Villa Berna y Salsacate, con un pronóstico desalentador para las próximas horas.

🚒 Hay cuatro incendios activos en la provincia: 800 bomberos trabajaron durante la noche



👉 Se trata de los focos de Villa Berna, Salsacate, más la ramificación de Capilla del Monte-San Marcos Sierras. Duro combate para preservar casas en La Granja.



Según informaron desde el Gobierno de la provincia, se espera que en esta jornada los incendios se expandan hacia San Marcos Sierras y a la región de Sierras Chicas.

Durante la noche del lunes 800 bomberos trabajaron en las zonas afectadas e indicaron que el fuerte viento dificultó el vuelo de aviones y helicópteros.

El trabajo de los brigadistas continuará este martes para tratar de mitigar las llamas, pese a que el pronóstico es desesperanzador ya que seguirán los fuertes vientos y la temperatura será cercana a los 26 grados.

“Para este martes se espera una jornada con riesgo de incendios en el rango de muy alto y extremo en el territorio provincial”, informaron.



En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que el peligro de incendios en la provincia es “extremo” y recién habría un panorama favorable el próximo jueves 26 de septiembre.

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora estuvo presente en los procedimientos para evaluar la crítica situación por los incendios y manifestó que la única manera de que no sea un año aún más difícil es que “los vecinos y los turistas entiendan que no hay que hacer fuego".

Este lunes por la mañana el gobernador se reunió con bomberos en Capilla del Monte para estar cerca de la problemática que azota a la provincia desde hace semanas y destacó que se comenzó a estructurar “el combate contra los incendios y por otro lado el trabajo para ir volviendo de alguna manera, entre comillas, a la normalidad”.

“Se puso el fondo de emergencia en $5.000 millones para la fauna, flora, cuidado de los animales y todo lo que tiene que ver también con la reparación de los hogares y la vuelta también de los chicos a las escuelas”, destacó Llaryora.



La impactante foto de la Virgen María que quedó intacta en medio de las llamas

En las últimas horas, se viralizó una impactante imagen de la Virgen María que quedó intacta entre las llamas en el departamento Punilla.

La foto corresponde a un santuario ubicado en el Centro Mariano del Espíritu Santo, que se encuentra en Ongamira y Quebrada de la Luna. La asombrosa escena fue capturada por el fotógrafo Ariel Luna, quien se encontraba en el lugar retratando el feroz avance del fuego.

En diálogo con ElDoce.tv, Luna relató como dio con el santuario donde estaba la estatua de la virgen. “Íbamos buscando fuego y nos encontramos con esto. Apareció una marea naranja y pensamos que se trataba de una casa, pero después vimos que era un santuario”, comentó. Y precisó: “Entro a sacar fotos en medio de todas las estructuras prendidas fuego, me doy vuelta y veo la Virgen totalmente blanca”.

Al referirse al estado de la virgen, el fotógrafo precisó: "No tenía ni una marca, no estaba chamuscada, nada. Me dijeron que no se quemó porque es de yeso, pero es increíble. Era una marea de fuego que en 10 segundos consumió todo”. Y añadió: “De hecho, mientras sacaba las fotos, los palos seguían cayendo. Mi compañero me dijo que saliera porque me iba a quemar, así que tiré un par más y me fui”.

“Creo que no es casual haber sacado esa foto en medio de todo este desastre. Me enteré que hay gente que le reza a la imagen y que creen que se trata de un milagro”, opinó el autor de la imagen.