Sabrina Cortéz rompió el silencio y habló sobre la polémica separación de Alan Simone en su programa de streaming. Los ex participantes de Gran Hermano blanquearon su relación hace algunos días, pero terminaron debido a algunas infidelidades del oriundo de Chivilcoy que llegaron a oídos de la influencer.

Hace algunos días, los ex participantes de Gran Hermano ingresaron a la casa para votar a los que todavía siguen en el programa. Durante ese momento, los ex hermanitos se besaron, confirmando públicamente su relación, algo que se venía rumoreando desde hace mucho tiempo. Sabrina subió varias fotos junto a Alan y escribió un tierno mensaje: "Gracias a todos los que confiaron en Sabrilan desde el inicio, la vida te puede cambiar de un día para el otro y a nosotros nos dio este amor. Gracias gran hermano".

Después de esa publicación, una chica en X escribió que el ex participante le respondía a sus historias en Instagram, lo que generó muchos rumores de infidelidad alrededor de la pareja. Sabrina se enteró de esto y compartió una foto llorando, con un mensaje que decía: "Ojalá sepan valorar a quien tienen a su lado siempre". La ex Gran Hermano decidió romper el silencio en Te pido mildis.

"Hubieron algunas chicas se acercaron y me mostraron varios mensajes con él. En ese momento, tuve mi primer distanciamiento fuerte... nos alejamos por ese tema. Me dolió muchísimo leer mensajes de él con otras mujeres. Es horrendo. Es muy feo. Fuimos superando varios obstáculos. Esta vez fue un rejunte de cosas.... Me rompe el corazón. Me desilusiona", explicó a ex Gran Hermano.

"Para mí no era un esfuerzo estar con él y solo con él. Realmente lo quiero... y lo quiero un montón. Que la vida le dé todo lo que soñó. Que pueda rehacer su vida", cerró Sabrina Cortéz sobre la separación de Alan Simone luego de que le fuera infiel.