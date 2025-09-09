La recién nombrada ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, colapsó el martes mientras era presentada en una conferencia de prensa del gobierno.

Lann estaba junto al primer ministro Ulf Kristersson y otros funcionarios cuando de repente se cayó y se golpeó la cabeza contra el atril.

La líder del partido, Ebba Busch, y otros funcionarios intervinieron rápidamente para ayudar a la funcionaria, quien recibió asistencia médica del personal de seguridad antes de ser sacada de la habitación.

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Lann regresó poco tiempo después y dijo: "Este no fue un martes normal, esto es lo que puede pasar cuando tienes una bajada de azúcar en sangre"