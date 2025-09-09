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En medio de una conferencia de prensa, se desmayó la ministra de Salud de Suecia
Elisabet Lann estaba junto al primer ministro Ulf Kristersson y otros funcionarios cuando se descompensó y cayó.
La recién nombrada ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, colapsó el martes mientras era presentada en una conferencia de prensa del gobierno.
Lann estaba junto al primer ministro Ulf Kristersson y otros funcionarios cuando de repente se cayó y se golpeó la cabeza contra el atril.
La líder del partido, Ebba Busch, y otros funcionarios intervinieron rápidamente para ayudar a la funcionaria, quien recibió asistencia médica del personal de seguridad antes de ser sacada de la habitación.
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Lann regresó poco tiempo después y dijo: "Este no fue un martes normal, esto es lo que puede pasar cuando tienes una bajada de azúcar en sangre"
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