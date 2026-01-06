Otra gresca, con consecuencias más leves, se desató también entre internos de la Cárcel de Coronda.

Dos violentos incidentes entre internos ocurrieron durante las últimas horas en las cárceles de Coronda y Las Flores, en la ciudad de Santa Fe. Como consecuencia, uno de los reclusos terminó internado en el Hospital Cullen, donde le diagnosticaron herida de arma blanca en el pecho.

Los incidentes no tendrían vinculación entre sí.

Según trascendió, el hombre apuñalado fue trasladado poco después del mediodía hasta el centro público de salud por una ambulancia de la Dirección Provincial de Accidentología y Emergencias Sanitarias 107.

Grave

Allí, los médicos constataron la gravedad de la lesión, por lo que rápidamente lo llevaron al quirófano, donde iba a ser intervenido quirúrgicamente.

Se abrieron sendas investigaciones para intentar determinar responsabilidades de los involucrados en los hechos.