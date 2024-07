Un hombre de 63 años ha matado a tiros a dos miembros de su familia este domingo en la localidad alemana de Lautlingen, en el estado de Baden-Wurtemberg y ha dejado heridos de gravedad a otros dos. Según la policía, el hombre –un cazador que poseía varias armas de fuego- disparó contra su madre de 84 años y contra su hijo de 24. Además, intentó matar a su esposa y a su hija que fueron trasladadas en helicóptero hasta un hospital donde, según la cadena regional SWR, revisten heridas de gravedad, es especial la hija que continúa en situación crítica.

El presunto autor fue encontrado muerto en el jardín de la casa familiar por lo que las autoridades investigan los hechos como un caso de “violencia familiar” y poco después aseguraron que la población no corre ningún peligro. No obstante, y según las primeras informaciones de la policía, todavía no están claros los antecedentes del acto y no hay pruebas del motivo del ataque. Tanto los investigadores de la policía criminal, como los agentes forenses continúan en el lugar del crimen a la búsqueda de rastros y pistas que puedan ayudar a esclarecer el crimen.

El periódico "Südwest Presse" fue el primer medio que apuntó a la posibilidad de que una disputa familiar pudiera preceder al crimen. De hecho, y tal y como aclaró poco después la policía, no se trató de un tiroteo como se informó en un principio.

La portavoz de la policía de Reutlingen informó que, poco después de las 12:30, recibieron una llamada de alarma. A continuación, un gran contingente se dirigió hasta Lautlingen, donde fueron encontrados los tres muertos y las dos heridas. Según testigos presenciales, los servicios de seguridad desplegaron entre 30 y 40 coches patrulla de la policía, además de fuerzas policiales especiales y numeroso personal médico.