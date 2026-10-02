Durante su primer recital en Buenos Aires, Robbie Williams sorprendió a los asistentes al hacer referencia a los rumores que lo vinculan desde hace años con la actual diputada provincial Amalia Granata. El artista británico, quien regresó al país para brindar tres conciertos en el Arena de Buenos Aires, aprovechó una pausa en su repertorio para interactuar con el público.

Tras disculparse por la demora de 20 años en regresar a la Argentina, el cantante mencionó entre risas: “¿Saben que me encontré a una fan con la que me acosté la última vez que estuve aquí?”. Sin embargo, ante la reacción de los presentes, aclaró rápidamente: “No es la que ustedes creen”.

Robbie Williams tardó 20 años en regresas a Argentina y dice este chiste:



"Perdón por los 20 años que pasaron. Saben que me encontré con una fan con la que me acosté la última vez? NO ES LA QUE USTEDES CREEN"



JAJAJA GENIO



📸 @AuroraLuna pic.twitter.com/Qd1hLgXySg — Indie 505 (@Indie5051) October 2, 2026

El músico continuó el momento con un paso de comedia al señalar a un espectador en la platea, a quien identificó como Diego, bromeando sobre su cambio de apariencia física. De esta manera, Robbie Williams hizo alusión al mito de su encuentro con Amalia Granata en 2004, historia que la propia diputada provincial relató en diversas entrevistas televisivas, donde mencionó que ambos se conocieron en el lobby de un hotel tras una participación del cantante en el programa Videomatch.

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La mención del artista ocurrió pocas horas después de que se viera a Amalia Granata ingresando al Hotel Faena, lugar donde se hospeda el músico durante su estadía en la ciudad. En relatos previos, la diputada provincial había detallado que, a pesar de la barrera idiomática, logró mantener contacto con el cantante, llegando incluso a visitarlo en su residencia de Beverly Hills años después de aquel primer episodio.