Un violento conflicto entre vecinos de la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, terminó con un hombre asesinado de un balazo en la cabeza. El presunto autor del crimen fue detenido e imputado por la Justicia.

El hecho ocurrió en calle Rafael Obligado al 1800, donde Alejandro Quintero, de 29 años, le disparó a Paulo Javier Castaño, de 32, durante una acalorada discusión. Aunque la víctima fue trasladada de urgencia al hospital, no logró sobrevivir a la gravedad de la herida.

Puede interesarte

Detención, antecedentes y pruebas clave

La policía logró detener a Quintero poco después del hecho y secuestró una cuchilla y una carabina calibre .22, elementos que serán claves en la investigación. El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que el acusado fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Según fuentes judiciales, Quintero y Castaño mantenían disputas desde hace tiempo, y esa conflictiva relación habría sido el desencadenante del ataque. La Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, a cargo de Pablo Javega, trabaja ahora en reconstruir el trasfondo de la discusión para establecer si hubo premeditación u otras circunstancias agravantes.

Mientras avanza la causa, los investigadores intentan determinar qué fue lo que motivó el enfrentamiento que derivó en un crimen conmovió a todo el barrio.