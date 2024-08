More Rial enfrenta una etapa complicada en su vida personal. Por un lado, su embarazo ha presentado algunas complicaciones, lo que afectó su desempeño laboral y la mantuvo alejada temporalmente de las redes sociales. Por otro, atraviesa problemas económicos y una millonaria demanda contra su expareja, sumando tensiones a su situación. En el aspecto amoroso, la relación con su novio Matías Ogas, el padre de su bebé, parece haber llegado a un punto crítico, según varios indicios recientes en redes sociales.

En marzo, More anunció su relación con Matías, un joven cordobés de 20 años que se dedica al boxeo en la categoría de 60 kilos. Según ella misma contó, lo conoció a través de un amigo, y aunque no es fanática del deporte que practica, reconoció que Matías es talentoso. Poco después, comenzaron a convivir y la relación se intensificó al enterarse de que estaba embarazada. Sin embargo, la felicidad inicial pronto se vio afectada por conflictos que deterioraron el vínculo.

Recientemente, la pareja protagonizó una fuerte discusión en el domicilio que compartían, lo que alarmó a los vecinos y provocó la intervención de la policía. Esto desató rumores de violencia de género, aunque More aclaró que no hubo agresiones físicas, sino una pelea de pareja. A partir de ese incidente, ninguno de los dos volvió a compartir fotos juntos en redes sociales, lo que intensificó las especulaciones sobre una posible ruptura.

Puede interesarte

En su cuenta principal de Instagram, la hija de Jorge Rial publicó una imagen de su ecografía más reciente, acompañada de un mensaje emotivo: "A pesar de todo, nosotros te vamos a priorizar, mi bebé. Por vos, todo. Te amamos, amor de mi vida. Ya pasa todo esto", junto a un emoji de corazón roto y una carita con lágrimas. Con este mensaje, More dejó claro que protegerá a su hijo de las dificultades que enfrentan sus padres.

Además, More y Matías se dejaron de seguir en Instagram, lo que podría ser una señal de que no solo se han separado, sino que también han cortado la comunicación entre ellos. Este gesto, común entre influencers, suele indicar el deseo de evitar cualquier interacción o ver lo que la otra persona publica. Sin embargo, More continúa siguiendo a los familiares de Matías, lo que sugiere que mantiene una buena relación con ellos, y que su conflicto es únicamente con él.

Ahora, queda por ver cómo evolucionará la situación a medida que se acerca el nacimiento del bebé y cómo gestionarán el parto y la crianza en medio de estas tensiones.