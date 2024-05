“Stéfanos y yo hemos decidido separar nuestros caminos de forma amistosa”. La publicación de Paula Badosa sobre su separación con Tsitsipás finalizó uno de los romances más resonantes del último año en el circuito y, tras ser noticia por su vida privada, ahora el griego volvió a estar en la lupa mediática por su camino deportivo, aunque no del mejor modo. Regresó a las pistas después de esta noticia en el Masters 1000 de Roma y tuvo un extraño ataque de ira a los pocos segundos del comienzo.

El número 8 del mundo, sexto preclasificado, se midió en su presentación al alemán Jan-Lennard Struff (41) por los 32avos de final, en su aparición en singles después de la prematura eliminación en idéntica instancia del Masters 1000 de Madrid. Luego de perder en el dobles masculino disputado este viernes en Italia, Tsitsipás buscó volver a la senda del triunfo en el Grand Stand Arena, pero estalló ni bien perdió el primer game.

Tras afrontar un rally de 11 golpes y sin poder conservar su servicio, el tenista se desquitó de la bronca con un cubículo ubicado en un sector de la cancha, utilizado para colocar la toalla personal u otras cosas. La cámara de la transmisión oficial se centró en Struff, pero el golpe causado al mueble provocó un ruido tan fuerte que la pantalla se saltó a lo que sucedía en el otro costado del polvo de ladrillo.

Puede interesarte

A falta de un impacto, Stéfanos Tsitsipás le asestó varios golpes y le causó una serie de daños a la imagen ploteada con una empresa local especializada en la elaboración de queso. Esta reacción plagada de furia se llevó los abucheos del público y el umpire le aplicó un warning en señal de advertencia, según se llega a escuchar en la grabación oficial.

Tsitsipas después de que le quebraran el saque en el primer game: pic.twitter.com/94eqhtVUWL — Set Tenis (@settenisok) May 11, 2024

Los daños causados al instrumento principal de trabajo lo obligaron a desechar la raqueta y cambiarla por una nueva para disputar el segundo game de un parcial que lo perdió en el tie break por 7-1. A pesar de la desventaja, el dueño de 11 títulos en la ATP remontó el cruce y se adueñó de dos sets consecutivos por 6-4 cada uno para avanzar a la siguiente ronda del Masters 1000 de Roma, que reparte una bolsa total de 7.877.020 de euros (casi USD 8.500.000). En la próxima instancia se medirá a Cameron Norrie (número 30 del mundo).

El portal brasileño especializado, TenisNews, divulgó una serie de declaraciones brindadas por el ganador del duelo en referencia al enojo exhibido: “No supe realmente que estaba en la pista hasta la mitad del segundo set. Me sentía muy perdido. Creo que hacía mucho tiempo que no me sentía así. Sentía que no podía meter la bola. Todo parecía extraño en cuanto a conseguir la profundidad que quería. Me las arreglé para encontrar la manera de que me saliera bien. Fue muy difícil lidiar con esas emociones. Creo que nunca en mi vida había tenido un partido en el que me abrumaran tantas emociones negativas. Me sentí en una situación extraña y complicada. No esperaba esa remontada y esa victoria al final”.

Puede interesarte

Todo esto sucede a pocos días de la comunicación de Paula Badosa, quien avanzó a los octavos de final en la capital de Italia. En una entrevista para Tennis.com, la española de 26 años precisó los motivos de la ruptura sentimental con el griego: “Nuestro caso me recuerda al de Grigor Dimitrov y Maria Sharapova. Estás con la persona adecuada, pero en un momento equivocado. Cada uno tiene su propia carreras, sus problemas con los que lidiar”. El vínculo aludido tuvo origen en 2013 y se prolongó hasta 2015. En ese tiempo, el búlgaro llegó a declarar: “Ambos tenemos una agenda repleta y muchas obligaciones. Probablemente esta es la principal razón (de la separación)”.

Badosa contó que tuvo “muchos altibajos a nivel emocional durante los últimos meses” y ha sido “difícil” afrontarlos: “A veces, es mejor separarse a pesar de todo”. “Tenemos una gran relación entre nosotros, es una magnífica persona y le deseo lo mejor. Sé que él tiene la misma postura. No ha sucedido nada dramático, es sólo la vida, y ambos tenemos el apoyo de nuestros seres queridos. Sé que seguiremos viéndonos en el circuito y quién sabe lo que ocurrirá en el futuro”, agregó.

El desenlace de la relación, que había sido oficializada el 14 de junio de 2023, sorprendió a propios y extraños porque horas antes de esta noticia habían sido retratados muy acaramelados en el parque público madrileño de El Retiro por el programa Socialité, de Telecinco (España). “Hoy parecen dos adolescentes en el recreo que risas se echan como se comen con la mirada. Paula Badosa está cariñosa, no pueden contener que salte la chispa”, afirmó el presentador sobre las imágenes.