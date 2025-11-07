Durante los últimos programas, Germán Martitegui y Momi Giardina estuvieron teniendo divertidas idas y vueltas sobre su buena relación. Sin embargo, cuando llegó el momento de que la participante presentara sus empanadas este jueves 6 de noviembre, el chef se mostró tajante y decidió romper su vínculo.

"Momi, tengo algo que decirte, nosotros habíamos establecido una relación", comenzó expresando el chef y la participante comentó sorprendida: " ¡No! ¿Vas a cortar el vínculo? ". Entonces Germán afirmó: "Pensé que te podía motivar, que era una relación en la que los dos crecíamos. Pensé que vos estabas avanzando, yo me lo tomé muy en serio. Le decía a los chicos 'creo que la estoy motivando, está cambiando, está cocinando mejor'. Pero creo que en algún punto fallé".

"Ah, me acabas de dejar... Yo tóxica, no te voy a soltar la mano ", sentenció Giardina y Martitegui aclaró: "Veamos cómo sigue, yo lo que quiero ahora es dar un paso al costado, necesito un tiempo ". Entonces Wanda Nara le preguntó si le va a dar la devolución igualmente y él propuso que sus compañeros lo hagan, entonces la conductora expresó: "Ah nada quiere, ni darte la devolución, te soltó".