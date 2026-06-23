La casa más famosa del país perdió a una de sus jugadoras más pesadas. La gala de eliminación del lunes 22 de junio de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) se convirtió en la más votada de la temporada y cerró con una definición que sacudió el tablero del reality. El conductor Santiago del Moro confirmó que la votación superó los seis millones de sufragios, un récord para esta edición, antes de anunciar el nombre de quien debía abandonar la competencia.

La placa se había armado el jueves anterior durante la gala de nominación y desde el primer momento quedó claro que el verdadero duelo estaba concentrado en dos nombres. Cinco participantes quedaron expuestos a la decisión del público: Manuel Ibero, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Solange Abraham y Catalina “Titi” Tcherkaski, pero las redes sociales no tardaron en marcar el eje del enfrentamiento.

El desarrollo de la gala fue descomprimiendo la tensión de a poco. El primero en bajar de la placa fue Ibero, con apenas el 0,3% de los votos negativos. Su salvación fue casi un indicador: quedaba en evidencia que la abrumadora mayoría de los votos estaba concentrada en otro lado. A continuación, del Moro anunció que Campanita también seguía en competencia. La participante paraguaya había pasado la semana convencida de que se iría y llegó a despedirse de sus compañeros durante la tarde del lunes. Cuando escuchó su nombre entre los salvados, la emoción fue inmediata.

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La tercera en abandonar la zona de riesgo fue Cinzia Francischiello, con el 1,2% de los votos. Además de la noticia de su continuidad, recibió palabras de del Moro, quien destacó su carisma y le aseguró que tiene un gran futuro en los medios. La venezolana se emocionó visiblemente.

Con ese panorama, el versus quedó armado tal como muchos lo habían anticipado: Titi contra Sol. Dos de las jugadoras con mayor presencia en la temporada, protagonistas de los principales conflictos internos y referentes de grupos opuestos dentro de la casa. La tensión se apoderó tanto del estudio como de las redes sociales, donde el debate se mantuvo encendido hasta el último momento.

Cerca de las 23:25, Santiago del Moro anunció el resultado. Catalina “Titi” Tcherkaski debía abandonar la casa con el 51,8% de los votos, frente al 48,2% de Sol Abraham. La diferencia fue mínima, pero suficiente. Varios de sus compañeros reaccionaron con sorpresa y se consolaron entre abrazos. Sol, por su parte, no pudo contener las lágrimas: había llegado al versus con la convicción de que tenía altas chances de quedar eliminada y el alivio fue tan grande como la emoción.

La salida de Titi no pasó sin palabras. Antes de cruzar la puerta, la tiktoker e influencer se despidió con un mensaje que dejó en claro su postura respecto a lo que vivió adentro. “Los amo, pero no a todos”, lanzó, y precisó quiénes son sus favoritos para llegar lejos: Manuel Ibero, Yipio y Andrea del Boca. Sobre otros participantes, fue más escueta pero igualmente contundente: algunos, dijo, “dejan mucho que desear”.

La creadora de contenido había sido una de las figuras más activas de Gran Hermano: Generación Dorada desde su ingreso. Con un perfil estratégico y una presencia constante en los momentos de mayor conflicto, su eliminación modifica el equilibrio de fuerzas dentro de la casa de manera directa. Las alianzas que la tenían como referente deberán reorganizarse, y quienes estaban en su contra ahora enfrentan un escenario distinto.

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Sol Abraham, que sobrevivió al versus más reñido de la temporada, consolida su lugar en una instancia cada vez más competitiva. Su permanencia reactiva las tensiones internas y mantiene vivos los conflictos que marcaron las últimas semanas.

La noche del lunes cerró con un anuncio adicional de del Moro: este martes 23 de junio llega el primer “Congelados” de la edición 2026. La dinámica implica la visita de alguien especial para uno de los jugadores, con la particularidad de que los participantes no pueden moverse, hablar ni interactuar con quien ingresa. Una nueva vuelta de tuerca en un reality que, con menos jugadores y el tablero sacudido, entra en una etapa donde cada movimiento cuenta más que nunca.