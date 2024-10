Este martes, cuando Flor Peña presentó Cantando 2024 (América), lo primero que hizo fue anunciar que habría nuevas reglas y flamantes incorporaciones a partir de la semana próxima. Esta noche también hubo tres parejas eliminadas, luego de conocerse los votos secretos de Milett Figueroa y las duplas sentenciadas para irse del certamen de canto.

La primera pareja nominada fue la de Walter Alfa Santiago. Luego, quien se mostró muy enojado fue Benito Fernández por haber quedado nominado. “Anoche estuve en la gala benéfica de FUNDALEU y no pude venir, todos tendríamos que conocer qué hace la fundación y me dio bronca que mis compañeros me voten porque no estuve presente”, dijo el diseñador haciendo alusión a la decisión del resto de las parejas cuando eligieron que Benito quede sentenciado por no estar en la pista. Cuando se conoció el puntaje secreto, este fue un 3 y quedó en el cuarteto a abandonar el juego.

En el momento de salvar a sus parejas predilectas de la noche, Marcelo Polino eligió a Alfa, quien se mostró visiblemente emocionado. Con lágrimas en los ojos, el exGran Hermano contó el problema de salud que atraviesa: “Me tienen que operar urgente de la vesícula”. En ese instante, Cristian U tomó la palabra y reveló un dato más: “Me contó que le dijeron (a Alfa) que si no se opera antes de los 6 meses se puede convertir en cáncer”. Mientras le daba la mano a su compañero de certamen, el sexagenario continuó conmovido con la situación y destacó que se ocuparía de su salud.

La siguiente pareja salvada estuvo a cargo de Nacha Guevara. “¡Cristian U!”, exclamó. Luego, Flavio Mendoza se encargó de rescatar a otra de las celebridades que participan en la competencia. “Si le pone las pilas que necesitamos puede dar mucho más para el show. ¡La voy a salvar a Nenu!”, dijo ante la emoción de la joven, que no dejaba de abrazar a su compañero de dupla.

Más adelante, la conductora anunció quiénes estaban en “la lista negra” para irse. “Han quedado sentenciadas las parejas de Mimí, de Alicia Barbasola, de Benito Fernández y de Roberto Peña”, afirmó Flor. “Esta noche se van tres de estas parejas”, agregó.

Con las cuatro parejas en el centro de la pista. Florencia recibió el sobre por parte del escribano. “¡Qué momento este!, pero bueno, las competencias son así, lo vamos a hacer rápido porque tenemos poco tiempo. La pareja salvada por ustedes con el 33,2 por ciento es la de...¡Mimi Alvarado!”, gritó ante la mirada atenta de todos. La novia del Tirri se abrazó enseguida con su compañero y, de esta manera, la conductora despidió, una por una, a las parejas eliminadas. “Esto es así, esto continúa... yo les quiero contar que me voy de gira, en el buen sentido”, avisó Flor con el humor que la caracteriza. “Me voy a San Juan a hacer Mamma Mía, así que no voy a estar estos días, los voy a dejar en compañía de Fer Dente, que lo adoro, que es un amigo y que va a estar acá dándolo todo, trátenlo bien”, pidió entre risas. “El lunes estoy de vuelta”, cerró antes de saludar a los jurados con unas cálidas palabras de despedida. “Nos despedimos, yo no vuelvo mañana, nos vemos el lunes, pero mañana esto continúa eh. Mañana acá va a estar Fer Dente. ¡A cantar, a darlo todo que este jurado se puso muy picante!”, concluyó ya con la cortina musical de fondo, invitando a cerrar el programa.