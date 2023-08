El gobernador Omar Perotti aseguró que, en el caso de que Sergio Massa no acceda al balotaje presidencial, y la elección se defina entre Javier Milei y Patricia Bullrich, optará por el candidato libertario.

En el marco de la serie de entrevistas desarrollada en el último tramo de la campaña electoral provincial, el mandatario eligió pronunciarse sobre la cuestión nacional en diálogo con radio Boing.

En ese contexto, sostuvo que votó en las PASO y votará en las generales por el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, pero que en caso de que éste quede afuera del balotaje, y la opción sea Bullrich, de Juntos por el Cambio, o Milei, de La Libertad Avanza, “voto Milei”.

“Creo que lo de Bullrich ya lo vimos, y yo no quisiera esa etapa otra vez. Uno quiere que Massa sea el presidente, y que si hay balotaje, sea Massa el que vaya. Pero si ésa es la opción, no tengo dudas”, justificó el mandatario.

“Muchos podrán decir ‘¡qué está diciendo!’, y si digo esto es porque lo siento. Porque las expectativas que se habían generado con Macri, con ‘el mejor equipo en los últimos 50 años’ y demás, no tuvieron buen resultado. Así que por qué, si ésas son las opciones, no dar la alternativa a alguien que pueda estar planteando algo de manera diferente”, añadió.

Perotti aclaró que, a la hora de tomar posición, “nunca tuve problemas ni miedo, y además siempre en mis equipos ha habido gente que no venía de la política. Y siempre traen una mirada mucho más sensible, mucho más cercana al día a día de la gente. Esperemos que no se dé lo que me preguntaste, no deseo eso. Pero quiero ser muy directo en lo que siento, si ésa es la opción”.

Pullaro dijo que, en un balotaje, optará por Milei antes que por "el kirchnerismo"

Aclaró que su apuesta es por que la candidata de Juntos por el Cambio se convierta en presidenta. Pero si no existe esa chance, entiende que el libertario "no va a poder" perjudicar a la provincia más que el actual gobierno nacional.

"Apuesto a que la presidenta sea Patricia Bullrich porque comparto valores, un programa de gobierno y gestioné junto a ella la seguridad. Yo en la provincia y ella en la Nación. Pero sea quien sea voy a tener una buena relación institucional". Maximiliano Pullaro dejó en claro de manera contundente su alineamiento partidario en declaraciones formuladas este martes en Rosario, mismo día y lugar en el que compartió escenario con la candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Pero al ser consultado sobre la figura del candidato más votado en las PASO nacionales, Javier Milei, y ser conducido a analizar un escenario de balotaje que no incluya a Bullrich, Pullaro avanzó, por la vía del descarte, hacia otra definición. "Más de lo que el kirchnerismo perjudicó a la provincia, (Milei) no lo va a poder hacer. Prefiero que gane Bullrich, pero si Bullrich no entrara al balotaje, siempre entiendo que la peor alternativa para Santa Fe es un gobierno nacional que ha saqueado la provincia. El kirchnerismo es lo peor que nos puede pasar", enfatizó.

Ante la repregunta periodística, despejó cualquier duda posible sobre su posición: "¿En un hipotético balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa se inclinaría por Javier Milei entonces?". "Absolutamente", contestó.