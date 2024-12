La casa de Gran Hermano va tomando temperatura. El buen clima solo duró unos pocos días entre los participantes y la salida de Delfina, la primera en abandonar el juego, consiguió que los concursantes se rearmen, busquen nuevas alianzas, reafirmen otras o, directamente, se declaren la guerra unos a otros. La segunda placa de nominados contó con Ulises, Luciana, Renato, Keila, Santiago y Martina. Al final de la noche, a uno le tocó decir adiós: el influencer peruano terminó siendo eliminado, pero no de cualquier forma. Se llevó un récord histórico al quedarse afuera con el 92.3%.

A las 22:20 Santiago del Moro le dio inicio a una gala que estuvo marcada desde el principio por la tensión, luego de una cena de nominados que contó con varios choques de los jugadores. El cordobés y el peruano se enfrentaron con el uruguayo y más tarde se vio uno de los momentos más comentados: Luciana le dijo a Renato que no estaba de acuerdo con su comportamiento con las mujeres. La palabra “acoso” apareció mencionada, pero al final fue ella quien terminó disculpándose y lamento. Sin embargo, la polémica quedó servida. Al final de la noche, la sangre terminó llegando al río para él.

La primera en recibir las buenas noticias de que continuaba dentro de la casa fue Keila, la participante de alto perfil que había sido elegida por Sopa para formar parte de la placa, luego de sacar a Luz. Con solo 2.2% se quedó dentro de la competencia y mandó un mensaje a todos sus compañeros, porque no solo es importante quién se va sino el orden en que son elegidos por el público, lo que marcaría una tendencia sobre quiénes tienen mejor imagen con respecto a otros.

Luego fue el turno de Luciana, quien fue una de las grandes protagonistas de la gala. Además, de su cruce con Renato, terminó abriéndose por primera vez frente al resto de los concursantes al hablar de su identidad de género y el sufrimiento que vivió al reconocerse como una mujer trans. La participante fue la segunda en salir de placa y cosechó tan solo 3,48% de los votos. Más tarde quien pudo volver a sonreír fue Martina (3,6%) y dejó a los tres varones para la semifinal.

Renato ELIMINADO de la casa de Gran Hermano



— Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 16, 2024

La sorpresa del cordobés fue grande cuando Del Moro anunció que seguía en la casa, con 8,3% de la votación popular, dejando para la definición el cara a cara de la temporada más esperado. Los rivales en el juego quedaron uno contra uno. Santiago versus Renato, Renato versus Santiago. Al final cuando llegó el momento de anunciar quién había ganado la pulseada final, el conductor terminó gritando el nombre del modelo limeño.

El grito de “Tato”, como llaman al uruguayo, se escuchó con claridad. “¡Vamos, carajo!”, lanzó, mientras varios de los compañeros rodeaban a “Perú”, como fue apodado el influencer, para darle aliento al recibir el peor golpe de manos de su rival. Una de las más desconsoladas fue Sopa, quien lo mandó a placa de nominados en su rol de líder, a pesar de que él no había sido elegido por el resto de los compañeros. “No pasa nada. No lloren”, les pidió.

Ya con el jugador fuera de la casa, y yendo de camino al estudio, el conductor reveló una sorpresa final que tuvo la votación. “Esto es récord. Lo que van a ver es récord”, comentó, antes de presentar los números finales. “La gente no habló. La gente gritó”, aseveró, mientras presentaba el 92,3% que se llevó el influencer frente a un insignificante 7,7% de su rival. “Esta es la verdad, el público decide”, concluyó.

Qué es la "puerta giratoria", la novedad que anunciaron en Gran Hermano 2025

“El que quiera irse, que se vaya”, indicó Del Moro al presentar “La puerta giratoria”.

A modo de cuestionamiento a los jugadores que hacen críticas al programa o a la casa, el conductor ofreció la posibilidad de irse, al que quiera, de forma inmediata a través de esta puerta giratoria.

“El que le parece que algo está mal, que no le gusta algo del programa, ponemos a disposición la puerta giratoria para salir eyectado del juego en este momento. Esto es irse ya”, explicó.

Luciana de Gran Hermano se animó a revelar su historia más íntima

La casa de Gran Hermano vivió un momento de gran emoción este domingo cuando Luciana Martínez, una de las participantes más reservadas de la nueva temporada, se animó a revelar su historia de vida y su identidad ante sus compañeros. En un conmovedor relato, la santacruceña explicó por qué había mantenido oculta su verdadera identidad durante más de una década.

Desde el inicio del reality, Luciana había cautivado con su perfil intrigante, que incluía un misterioso pasado que no había compartido con nadie. En su presentación, la joven había confesado que su nombre real era Jorge Barrionuevo, y que durante los últimos 10 años había vivido bajo la identidad de Luciana Martínez, ocultando su verdadero ser a su familia, amigos y entorno social. "Hace más de diez años que a escondidas soy Luciana", dijo en su primer video, dejando entrever la angustia de una vida marcada por el miedo al rechazo.

A lo largo de su participación en Gran Hermano, Luciana había sido consciente de los prejuicios que aún persisten en la sociedad, y aunque algunos de sus compañeros ya sospechaban sobre su identidad, ella decidió esperar el momento adecuado para compartir su verdad. Fue durante la gala de eliminación, cuando el conductor Santiago del Moro le ofreció la palabra, que Luciana finalmente rompió el silencio.

Luciana cuenta su historia por primera vez para todos sus compañeros



— Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 16, 2024

"Yo quiero aprovechar para contarles a todos mis compañeros que hace un mes y medio me despedí de mi familia siendo Jorge. Entré a esta casa para mostrar la persona que escondí hace 10 años", comenzó diciendo entre lágrimas. La emoción de Luciana era palpable mientras relataba cómo vivió ese duelo interno, describiendo la frustración que le generaba tener que esconder su verdadero ser.

"A mí Luciana Martínez me llena de poder. Tengo otra pisada. Jorge era una persona que lidiaba contra la frustración constantemente. Lo siento. Que todavía está acá. Por eso mi duelo, por eso callo, por eso tengo un nudo en la garganta. No me animaba, todavía no era el momento, porque necesitaba primero conectar con ustedes, conocerlos, observarlos, porque el afuera daña mucho, lastima y quiero sentirme empoderada para ese niño y esa niña que está del otro lado", continuó entre sollozos.

El relato conmovió profundamente a todos los presentes, y el propio Santiago del Moro, visiblemente afectado, se acercó para brindarle su apoyo. "Me dan ganas de abrazarte en este momento. No puedo, estamos lejos. Tu momento llegó. Vos elegiste esta instancia para comunicarlo y ahora ya toda la casa lo sabe", expresó el conductor, mientras los compañeros de Luciana la rodeaban para sellar el momento con un abrazo colectivo.