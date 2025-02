La casa de Gran Hermano vivió una noche de tensiones en la gala de nominación de este miércoles, marcada por el impacto de los nuevos participantes y una estrategia de juego que incluyó complot permitido por primera vez en la historia del reality en el país. La líder de la semana, Lourdes, fue clave cuando fulminó a dos participantes y cambió el rumbo de la placa.

Luego del ingreso de ocho nuevos jugadores, muchos de los votos se dirigieron contra los recién llegados, lo que sugiere que los originales buscan mantener el control del juego, aunque también hubo excepciones como la de Chiara que expresó: “Yo no hice ninguna tregua, solo dije que iba a cuidarme y eso no pasó, no me sentí cuidada. No voy a votar gente que no conozco, prefiero votar gente que me molesta desde el 2 de diciembre”.

En la votación en el confesionario, los participantes que ingresaron el lunes también tuvieron la oportunidad de nominar. Entre ellos, Delfina y Eugenia se destacaron al recibir la mayor cantidad de votos.

Lourdes Ciccarone tomó una decisión contundente al poner en placa a Selva Pérez a horas de su llegada a la casa (Video: Gran Hermano, Telefe)

Los votos en el confesionario arrojaron los siguientes resultados:

Luego de esta primera etapa de votación, los “originales” se enfrentaron a la instancia de votación cara a cara, donde las estrategias quedaron aún más expuestas.

La nominación terminó de definir la placa de nominados. Así fueron los votos:

Lourdes: 2 votos a Eugenia y 1 a Marcelo.

Brian: 2 votos a Saif y 1 a Eugenia.

Luca: 2 votos a Marcelo y 1 a Gabriela.

Renato: 2 votos a Saif y 1 a Marcelo.

Luz: 2 votos a Katia y 1 a Delfina. (Votos anulados por Giuliano)

Katia: 2 votos a Eugenia y 1 a Chiara.

Chiara: 2 votos a Katia y 1 a Juan Pablo.

Juan Pablo: 2 votos a Chiara y 1 a Marcelo.

Sandra: 2 votos a Eugenia y 1 a Marcelo.

Martina: 2 votos a Marcelo y 1 a Katia.

Ulises: 2 votos a Saif y 1 a Marcelo.

Luciana: 2 votos a Delfina y 1 a Lorenzo.

Santiago “Tato”: 2 votos a Santiago “Bati” y 1 a Marcelo.



Luego de la votación en el confesionario y la instancia cara a cara, más las sanciones y las fulminaciones, la placa de nominados quedó conformada por nueve participantes:

Sin embargo, la decisión final no está cerrada. Lourdes aún tiene el poder de salvar a uno de los nominados y reemplazarlo por otro concursante este jueves, lo que podría modificar la lista antes de la gala de eliminación del domingo.

Uno de los momentos más determinantes de la noche fue la elección de Lourdes como líder de la semana, quien tuvo la potestad de fulminar a dos participantes. Su decisión fue contundente: mandó directo a placa a Selva, una de las nuevas jugadoras, con quien había tenido varios roces a las pocas horas del ingreso de la uruguaya y a Luz, una de sus principales rivales dentro de la casa.

El conflicto por los cigarrillos que cambió la votación

Después de ser eliminado del programa, Giuliano tuvo la oportunidad de quitarle el poder de nominación de uno de los participantes y decidió anular los votos de Luz Tito, impidiendo que sus elecciones influyeran en la placa final.

Antes de la votación, la mayoría de los participantes originales habían acordado una tregua con el objetivo de nominar a los nuevos jugadores y protegerse entre ellos. Sin embargo, esta alianza se rompió cuando Luz, Katia y Chiara decidieron votar en contra de sus propios compañeros originales, causando malestar en el grupo.

Esta decisión generó una fuerte reacción dentro de la casa. Luz había votado por Katia y Delfina, pero la decisión de Giuliano los dejó sin efecto. Chiara nominó a dos de los “originales” (Katia y Juan Pablo) y La Tana se inclinó por Eugenia (una de las nuevas participantes) y Chiara.

De todas maneras, todo en la gala explotó cuando Katia confrontó a Eugenia, una de las nuevas jugadoras, en medio de una discusión por el reparto de cigarrillos. Molesta con la actitud de Eugenia, La Tana le recriminó que los nuevos jugadores no estaban respetando el acuerdo de convivencia, mientras que la santiagueña, frustrada, aseguró que los originales los habían “emboscado” y los estaban dejando sin recursos.