El primer eclipse solar del año, sucederá este lunes 8 de abril. La sombra del eclipse irá desde el suroeste hasta el noreste empezando en el Océano Pacífico, atravesando México y Estados Unidos hasta una pequeña parte de Canadá.

Qué es un eclipse solar

Un eclipse solar total es un evento astronómico que ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, y bloquea completamente la cara del Sol. Durante este tiempo, el cielo se oscurece notablemente y genera un efecto similar al amanecer o el anochecer. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, aquellos ubicados a lo largo del camino de la totalidad tendrán la oportunidad de ver la corona del Sol, la atmósfera exterior que normalmente está oculta por el brillo solar.

Un eclipse solar total es un evento astronómico que ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra. Créditos: Reuters

Qué regiones quedarán a oscuras

El primer momento de totalidad del eclipse que se verá en el planeta será a las 16.38 GMT (13.38 hora argentina) y el último a las 19.55 GMT (18.55 hora argentina), una suma de 3 horas, 16 minutos y 45 segundos.

Este es el efecto de la umbra de la Luna, su oscura sombra central, que creará un camino de totalidad de aproximadamente de 185 kilómetros de ancho, en diagonal a través de los tres países del norte de América.

Cómo será el recorrido del eclipse

Desde las costas de Mazatlán, en México, pasando por 15 estados de Estados Unidos, hasta llegar a Canadá, más precisamente la ciudad de Montreal, unas 50 millones de personas estarán atentas al cielo, listos para capturar cada instante de esta danza cósmica y desentrañar los misterios que yacen en la intersección de la Luna y la luz solar que se proyecta a la Tierra.

Cabe recordar que para las personas que no estén dentro de ese camino de la totalidad, el eclipse podrá ser visto en forma parcial, con un porcentaje de cobertura del disco solar de acuerdo a la cercanía con la franja de totalidad que se encuentre el observador.

La Luna cubrirá al Sol hasta por 4 minutos y 28 segundos, un espectáculo que por lo general se desarrolla en rincones remotos del planeta, pero que en esta ocasión pasará por grandes ciudades de EEUU como Dallas, Indianápolis y Cleveland y será visible para unos 31 millones de estadounidenses.

Los eclipses solares híbridos son un tipo de fenómeno celestial que solo ocurre unas pocas veces en un siglo

Cómo seguir la transmisión en vivo



La NASA proporciona diversas opciones para seguir la transmisión en vivo del eclipse solar. En la transmisión programada en YouTube, la NASA explica que, de las 13 a las 16 hs (EDT) del 8 de abril, compartirán conversaciones con expertos, con vistas telescópicas desde varios lugares situados a lo largo de la trayectoria del fenómeno.



NASA+: la sesión informativa se transmitirá en vivo por NASA+.

NASA Television: la transmisión estará disponible en el canal de NASA Television y en el sitio web de la agencia.

YouTube y redes sociales: la NASA transmitirá en vivo en sus cuentas de YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn y Twitch.

Televisión y aplicaciones: la NASA Television se puede ver en televisores, computadoras y dispositivos móviles a través de varias plataformas, incluidas aplicaciones para iOS y Android, así como servicios de streaming como Roku, Hulu, Amazon Fire TV y más.

La transmisión en vivo de la NASA garantiza que personas de todo el mundo puedan disfrutar de este espectáculo natural, independientemente de su ubicación geográfica. La ciencia y la astronomía están al alcance de todos gracias a la tecnología y el compromiso de La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA