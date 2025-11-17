Un lamentable episodio de abandono e irresponsabilidad conmocionó a la ciudad de San Francisco en la madrugada de este domingo.

Dos niñas, de apenas 5 y 7 años de edad, fueron encontradas deambulando solas en la vía pública, bajo una intensa lluvia.

El comisario Daniel Albera, jefe de la departamental de San Francisco, relató el dramático hallazgo. Las menores caminaban por el centro de la ciudad, visiblemente afectadas por las condiciones climáticas.

Una de ellas estaba llorando y se mostraba asustada al momento de ser asistida.

Escaparon por la ventana para buscar a su madre

Al ser interrogadas por el personal policial, las pequeñas explicaron que se encontraban solas en su domicilio.

Manifestaron que su madre se había retirado horas antes para concurrir a un baile de La Mona Jiménez.

Desesperadas por la ausencia, lograron salir de la casa a través de una ventana en búsqueda de su progenitora.

Inmediatamente, las autoridades intervinieron. Las dos niñas fueron puestas a resguardo y quedaron bajo el cuidado de su abuela, una mujer de 59 años.