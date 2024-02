Yésica Natalia Cuevas, una mujer a la que su familia creía embarazada y que fue buscada durante once días por autoridades judiciales y policiales en la localidad bonaerense de Berazategui, fue encontrada hoy en buen estado de salud.



La mujer, que afirmaba estar embarazada de trillizos, no fue víctima de ningún delito, dijeron fuentes policiales.



Los informantes añadieron que ahora se puede afirmar que "Yésica no está embarazada" y añadieron que se ignoran los motivos por los cuales la mujer decía que estaba a punto de parir.



Según informaron fuentes policiales, Yésica fue vista por última vez por su madre el pasado 29 de enero, cuando Yésica dijo que iba a buscar una farmacia antes de ser internada para dar a luz.



Puede interesarte

Su pareja denunció que la fue a buscar cerca de las 9.30 de la mañana del lunes para asistir al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde se le practicaría una cesárea programada, pero no la halló en proximidades al domicilio de su suegra ni en los centros de salud cercanos.



La causa, caratulada como "averiguación de paradero", culminó esta tarde con la aparición de la mujer buscada quien se encontraba en una vivienda de la calle 110 A, entre 11 y 12 de Berazategui, según fuentes policiales, que agregaron que fue encontrada "en buen estado de salud" y que "no fue víctima de ilícito alguno".



Según fuentes judiciales, la vivienda pertenece a una pareja anterior de la mujer quien, al verla, se comunicó inmediatamente con la Fiscalía.



En la causa interviene la Unidad Fiscal 2 de Berazategui.



Según se precisó oportunamente, en el marco del protocolo de búsqueda, los investigadores comprobaron que la tarjeta de la mujer -de 42 años- había tenido movimientos posteriores al momento de su desaparición.