Un testigo describió a un sospechoso que salió con una bolsa al hombro antes del macabro descubrimiento. Investiga la fiscal Galeano

La tarde del jueves terminó envuelta en incertidumbre en la intersección de Pasaje Denis y Llerena, en el corazón de barrio Los Hornos (zona oeste de la ciudad de Santa Fe) donde la Policía trabaja para establecer las circunstancias que rodean la muerte de una mujer aún sin identificar.

Lo que inicialmente se comunicó como una tentativa de suicidio derivó en la intervención de la Brigada de Femicidios, a partir de una serie de elementos que los investigadores buscan comprender con precisión.

Pasadas las 19.50, un aviso a la central de emergencias alertó sobre una situación desesperante: una mujer colgada en el interior de un terreno semi cerrado, un predio baldío con acceso precario y poco tránsito.

Un móvil de la Policía de Acción Táctica, (PAT) fue el primero que arribó al sector. Allí los agentes se toparon con una escena dramática: una joven, aparentemente de entre 25 y 35 años, desnuda y sin signos vitales, suspendida por una soga atada a un portón apoyado contra un árbol.

Como es de rigor la novedad fue comunicada a la fiscal de turno, Dra. Vivian Galeano, quien ordenó de inmediato la intervención del equipo de Femicidios y dispuso preservar cada detalle del sitio.

Una escena alterada

Cuando los peritos de la PDI y personal de la Brigada Femicidios llegaron, se toparon con un dato inesperado: el cuerpo ya había sido levantado por bomberos y otros equipos que habían intervenido previamente.

Aun así los peritos habrían logrado secuestrar algunos elementos que son de interés para la causa.

Según se supo, el cuerpo no presentaría lesiones visibles ni marcas externas más allá del surco que dejó la soga alrededor del cuello. Ese dato —y la ausencia de heridas adicionales— será cotejado con los resultados de la autopsia, que determinará si la muerte encuadra en un suicidio o si hubo intervención de terceros.

Secuestro de elementos

En el interior del predio, los agentes habrían encontrado algunas prendas femeninas y un par de zapatillas tiradas junto a un colchón. Los elementos fueron secuestrados y podrían resultar cruciales para identificar a la víctima si se logra emparejarlos con registros de cámaras de la zona.

La fiscal Galeano ordenó además algunas entrevistas. La funcionaria del MPA busca ciertos detalles que le permitan reconstruir los últimos momentos de la víctima. También determinar sobre movimientos previos en el baldío o la presencia de otros individuos en el lugar.

Se investiga

La muerte de esta mujer —hasta ahora una NN— mantiene en alerta a los investigadores. El cuerpo ya fue trasladado para autopsia y se aguardan los resultados para determinar si la escena refleja efectivamente un suicidio o si encubre otra dinámica, aún desconocida.

El terreno permanece bajo custodia mientras se analizan cámaras, rastros y objetos. En las próximas horas, la identidad de la víctima será el primer paso para reconstruir qué hacía allí, cómo llegó y qué ocurrió realmente en ese baldío del oeste santafesino.