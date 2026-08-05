Una mujer de 59 años fue hallada muerta este martes en una vivienda de Villa Elisa y el caso generó una fuerte conmoción en la zona norte del Gran La Plata.

La mujer, identificada como Sandra Cañete, fue encontrada muerta en su casa de Villa Elisa en circunstancias que están bajo investigación. Según confirmaron las autoridades, parte del cuerpo estaba enterrado en el patio de su casa.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, una amiga de la víctima descubrió el cuerpo en la vivienda ubicada en la zona de 25 y 413. Rápidamente, llamó al 911 y se desarrolló un fuerte operativo policial en el lugar.

Puede interesarte

Al llegar, los efectivos encontraron a la mujer vestida y con la cabeza cubierta de tierra en un pozo del patio, según consignaron. Los peritos comenzaron a trabajar en la escena para recolectar pruebas que permitan esclarecer lo sucedido y determinar las causas de la muerte.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, los efectivos intentaban localizar al marido de la mujer para tomarle declaración y avanzar en la reconstrucción del caso. Una fuente vinculada con la investigación consultada confirmó cómo fue la escena e indicó que la mujer habría muerto el domingo. “La encontraron con parte del cuerpo enterrado, en un pozo. Estaba vestida”, aseguró. “No sabemos por qué la encuentra la amiga y de quién es la vivienda. Estamos investigando”.

Mientras tanto, los peritos analizaron cada detalle en la casa y el patio, en busca de elementos que aclaren el hecho.

Puede interesarte

Según consta en el parte oficial, junto al cuerpo fueron hallados una pala de punta, un pico, un balde de acero inoxidable, un alargue conectado a la vivienda y una bomba centrífuga. Además, los investigadores detectaron un segundo pozo de menor tamaño con agua y constataron que la llave térmica de la casa estaba baja, por lo que el inmueble se encontraba sin suministro eléctrico.

En un primer momento, la conmoción llevó a pensar en un posible femicidio, pero la hipótesis más firme apunta a un accidente doméstico. Según trascendió, la mujer habría estado limpiando una cámara séptica con una bomba cuando, por causas que se intentan establecer, sufrió una descarga eléctrica que le provocó la muerte.

Por este motivo, los investigadores descartaron en principio la existencia de un crimen y se enfocaron en reconstruir la secuencia del accidente.

El operativo policial se mantuvo durante varias horas mientras los peritos trabajaban en la escena.